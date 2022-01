Les drogues illicites ont fait au moins 7 morts au Yukon depuis le début de l’année

Selon le Bureau du coroner, les rapports toxicologiques de trois précédents décès, qui ont eu lieu entre le 15 et le 19 janvier, ont confirmé que ces derniers étaient dus à la consommation de drogues illicites. La prise de fentanyl est avérée dans les trois cas, et deux d’entre eux révèlent également la consommation de cocaïne et benzodiazépines souvent appelées « benzos ».

Ces nouvelles conclusions révèlent donc que potentiellement huit Yukonnais, le dernier décès faisant toujours l'objet d’une enquête, ont perdu la vie à cause de la consommation de ces drogues illicites entre le 3 et le 23 janvier.

Le poids du deuil à venir est vraiment déchirant , a déclaré la coroner en chef dans un communiqué. J’invite tout le monde à faire preuve de compassion alors que nous pleurons ces morts tragiques et que nous travaillons ensemble pour créer le changement nécessaire.

Elle appelle les consommateurs de drogue à se rapprocher des organismes de soutien, chercher l’aide disponible et à ne pas consommer seul .

L’annonce intervient après que le gouvernement du Yukon a déclaré l’état d’urgence en matière de toxicomanie la semaine dernière.

La cheffe régionale Kluane Adamek a qualifié la période actuelle de dévastatrice .

« Nous avons tous été touchés par cette crise constante... Notre peuple a besoin d'aide, et il en a besoin maintenant. » — Une citation de Kluane Adamek, cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations

L’Assemblée des Premières Nations du Yukon a annoncé que les chefs autochtones du territoire allaient rencontrer Carolyn Bennett, la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances.