Le judoka Félix-Olivier Bertrand en pause forcée en raison d’une blessure

Une blessure survenue cet automne a toutefois freiné l’élan du jeune athlète de 18 ans. Une mauvaise chute à l’entraînement en est la cause.

Nous étions en pratique de combats et j’ai fait un mauvais mouvement. J’ai chuté sur mon épaule et mes pectoraux ont étiré et se sont déchirés , raconte Bertrand. Diagnostic : le cartilage du labrum est déchiré et il devra passer au bistouri dans les prochains jours.

Je suis content de l’opération d’une certaine façon parce que j’ai des faiblesses et des blessures à l’épaule, au trapèze et au cou depuis 18 mois. Ça va finalement se régler. Mais, je serai sans combat pendant six mois au moins, c’est beaucoup , s’inquiète un peu l’athlète de 18 ans.

Le judoka Félix-Olivier Bertrand concentre ses efforts sur la musculation depuis une blessure subie l'automne dernier. Photo : Gracieuseté de Félix-Olivier Bertrand

Bertrand compte reprendre l'entraînement le plus rapidement possible, mais il sera limité aux exercices de musculation pendant plusieurs semaines.

Bien entouré à Montréal

Dans son malheur, Bertrand peut compter sur un entourage de qualité pour surmonter cette épreuve. Il est notamment encadré par l’olympien Antoine Valois-Fortier qui vient d’annoncer sa retraite pour embrasser une carrière d’entraîneur.

Il m’a aidé et m’a beaucoup parlé par rapport à la blessure et la chirurgie. Antoine l'a déjà vécu ça. Une blessure de ce type au labrum, c’est assez commun au judo. Ils peuvent me rassurer. C’est réconfortant d’avoir du monde qui a de l’expérience , précise l'athlète.

Antoine Valois-Fortier a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde de 2019 (archives). Photo : Getty Images / CHARLY TRIBALLEAU

« Mentalement, c'est vraiment difficile. Ça fait plus de 2 mois que je n’ai pas mis les pieds sur un tatami. Les compétitions au Québec ont repris pendant que j’étais à l'arrêt. Je n’ai pas voulu regarder, ça me déprimait trop. » — Une citation de Félix-Olivier Bertrand, judoka

Le jeune homme retient un truc en particulier pour traverser cette épreuve. Il compte établir de petits objectifs facilement atteignables.

C’est important pour ne pas craquer. Il faut prendre de toutes les petites victoires, sinon ce sera vraiment difficile de passer au travers. Ce discours-là m’a beaucoup aidé à me motiver. Une chirurgie, ça peut faire peur, mais au moins je pourrai revenir en force. Plusieurs ont réussi à aller aux Jeux olympiques malgré ça , lance Bertrand, confiant.

À quand un retour à la compétition ?

Difficile quand même de fixer un calendrier pour le retour sur les tatamis. Bertrand sera privé de compétitions pendant six mois, mais la suite dépendra beaucoup de sa réadaptation.

Je vais assurément manquer les championnats nationaux en janvier et en mai. Sans la blessure, je serais allé au Portugal et Allemagne pour les mondiaux, mais ça tombe aussi à l’eau parce que c’est en mars , souligne l’athlète dont le dernier tournoi remonte à février 2020, en Espagne.

Félix-Olivier Bertrand a déjà été ralenti par la pandémie alors qu'il a passé plusieurs mois sans dojo. Photo : Radio-Canada

Bertrand, qui est dirigé par son père Jean-François lorsqu’il revient en Outaouais, lorgne donc du côté des États-Unis pour un éventuel retour, l’automne prochain.

Je pourrais aller aux États-Unis, pour les nationaux, ça peut être un bon plan. Il n’y aura pas de pression sans qualifications. C’est une bonne idée pour revenir après deux ans , explique le judoka.

En attendant, il espère reprendre la musculation le plus rapidement possible, travailler son hypertrophie et monter de catégorie de poids lors de son retour en combat. Bertrand vise une place aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.