Le ministre Carmant dévoile son plan pour rejoindre les Québécois non vaccinés

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, doit annoncer à compter de 15 h la nouvelle stratégie du gouvernement Legault pour inciter les personnes non vaccinées à recevoir une première dose contre la COVID-19.

Il sera accompagné pour l'occasion de Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination québécoise.

Le premier ministre Legault a annoncé la semaine dernière qu'il avait confié au ministre Carmant le mandat de rejoindre les 565 000 adultes québécois qui ne sont pas encore vaccinés contre la COVID-19.

Certains résistent à la vaccination, mais d'autres n'ont pas eu tous les renseignements pertinents en raison de la barrière de la langue. Dans certains quartiers de Montréal, par exemple, les non-vaccinés sont plus nombreux que la moyenne.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La campagne de vaccination du gouvernement québécois s'est amorcée il y a plus d'un an. En 13 mois environ, plus de 17 millions de doses ont été injectées.

Plus de détails suivront.