Mesures sanitaires : un médecin écorche Duhaime et les autres chefs

Au moment où la lassitude des Québécois à l’égard des mesures sanitaires semble à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie, le Dr Goulet estime que les chefs Dominique Anglade (Parti libéral du Québec PLQ ), Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire QS ) et Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois PQ ) devraient les encourager à tenir bon.

Où est Mme Anglade pour essayer d'encourager davantage les gens actuellement? Pas l'année prochaine, pas le mois prochain. Actuellement. Pour nous dire : "Patience, résistance". Où est M. Gabriel Nadeau-Dubois? Silence radio. Où est M. Paul St-Pierre Plamondon? Silence radio , a dénoncé le médecin lundi matin en entrevue à l’émission Première heure.

Devant le silence des trois chefs, le cardiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) affirme que lui et ses collègues ont l’impression d’être laissés à eux-mêmes.

En vigueur depuis lundi au Québec, l'obligation de présenter une preuve vaccinale à l'entrée des magasins à grande surface est la plus récente mesure sanitaire imposée par le gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

Le temps où les travailleurs du réseau de la santé étaient décrits comme des anges gardiens et semblaient bénéficier du soutien inconditionnel de la population lui apparaît bien loin.

« On se sent seuls, parce qu'au Québec les autres chefs de parti ne lancent pas le message à la population pour dire : "Écoutez, là, ça s'en vient, un effort de plus, encore un peu". » — Une citation de Dr Gilles Goulet, cardiologue, Centre hospitalier de l’Université de Montréal CHUM

Le médecin croit que les Québécois adhéreraient davantage aux mesures sanitaires si d’autres chefs de parti que le premier ministre François Legault en faisaient la promotion régulièrement dans l’espace public.

Tannés d’entendre Legault

Dans les familles, quand [le père parle] toujours et que [la] mère ne [dit] jamais rien, bien le père, un moment donné, on ne l'écoute plus, puis on attend que la mère lève la main. C’est ça, l’idée, au Québec [en ce moment] : on a une seule personne qui nous parle et on est tanné de l'entendre , explique Gilles Goulet.

Invitée à commenter les propos du médecin, Dominique Anglade a mentionné que, depuis le début de la pandémie, le Parti libéral du Québec (PLQ) encourageait tous les Québécois à respecter l’ensemble des mesures sanitaires en place, en plus de vouloir accélérer l’effort de vaccination de tous les Québécois, notamment en proposant la vaccination obligatoire pour tous les employés de l’État .

Nous croyons toutefois que nous devons offrir à la population une plus grande prévisibilité face à une potentielle réouverture, contrairement à ce que fait la Coalition avenir Québec CAQ , a réagi la cheffe libérale dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Dominique Anglade affirme qu'« il serait irresponsable de retirer l’ensemble des mesures sanitaires du jour au lendemain ». (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De son côté, Québec solidaire (QS) a également mentionné qu'il appelait chaque jour la population à respecter l’ensemble des mesures sanitaires et à écouter les recommandations de la santé publique .

Nous avons la responsabilité, comme parti d’opposition, d’appeler au respect des mesures, mais nous avons aussi le devoir de soulever les incohérences dans l’action du gouvernement et de faire des propositions constructives pour améliorer notre gestion collective de la pandémie , a réagi Québec solidaire QS dans un courriel acheminé à Radio-Canada.

Improvisation et incohérence

Le parti rappelle avoir fait de nombreuses propositions afin d’augmenter le taux de vaccination des Québécois et de mieux les protéger. Il a notamment demandé au premier ministre de fournir des masques N95 à un plus grand nombre d’employés du secteur public.

« Nous comprenons la fatigue pandémique de la population et du personnel soignant, qui est au bout du rouleau. Mais selon nous, si cette fatigue pandémique est exacerbée depuis quelques semaines, c’est avant tout à cause de l'improvisation et l’incohérence de certaines mesures mises de l’avant par le gouvernement. » — Une citation de Extrait de la réponse de Québec solidaire aux propos du Dr Goulet

Le Parti québécois a quant à lui préféré ne pas commenter les déclarations du cardiologue du Centre hospitalier de l’Université de Montréal CHUM .

À l'instar des autres chefs de parti, Gabriel Nadeau-Dubois devrait encourager davantage les Québécois à suivre les consignes sanitaires, selon Gilles Goulet. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le Dr Goulet en était lundi à sa deuxième sortie sur la place publique en moins d’une semaine. Mercredi dernier, le médecin avait publié sur sa page Facebook une lettre ouverte à l’attention du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, après qu’il a une nouvelle fois remis en question les fondements scientifiques des consignes mises en place par le gouvernement Legault.

Si les mesures sanitaires étaient si efficaces que ça, on aurait le meilleur bilan, pas le pire , avait déclaré M. Duhaime en point de presse.

Duhaime mis au défi

Invité par un journaliste à dire s’il demandait la levée de l’ensemble des mesures sanitaires au Québec, le chef conservateur avait répondu par l’affirmative.

Les déclarations de l’ancien animateur radiophonique ont piqué au vif le Dr Goulet. Il a mis au défi Éric Duhaime de l’accompagner durant une journée dans son centre hospitalier.

Vous allez m’accompagner [à l’urgence et aux soins intensifs] sans équipement de protection puisque vous en voulez la fin… , a écrit le cardiologue sur Facebook.

Éric Duhaime demande la levée de l'ensemble des mesures sanitaires en vigueur au Québec. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Dimanche, Éric Duhaime a décliné l’invitation du médecin, faisant valoir qu’il n’était pas autorisé à l'accompagner à l’intérieur d’un établissement hospitalier. Le chef du Parti conservateur du Québec PCQ a néanmoins tenu à remercier le Dr Goulet d'avoir pris le temps de lui écrire.

Améliorer le réseau

Cela étant dit, je saisis l’opportunité pour vous inviter, à mon tour, à discuter avec notre équipe d’experts en matière de santé afin de faire des propositions constructives au Parti conservateur du Québec en vue d’améliorer notre système de santé , a répondu M. Duhaime sur sa page Facebook.

Il a réitéré son affirmation voulant que le bilan au Québec soit pire qu’ailleurs alors que [les] mesures sanitaires [y] sont beaucoup plus abusives .

Le chef conservateur a tenu à préciser que ce n’est pas la qualité du personnel soignant qui est en cause, selon lui, mais plutôt l'inefficacité du système de santé québécois.

Avec la collaboration de Claude Bernatchez et d'Hadi Hassin