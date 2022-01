La Traversée de la Gaspésie n’aura pas lieu pour un deuxième hiver

On a discuté longuement avec la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, et le conseil a été d’annuler l’événement , explique Claudine Roy, présidente du conseil d'administration des Grandes traversées de la Gaspésie.

Elle estime que c’était la décision responsable à prendre, même si la Traversée de 2022 devait se tenir avec un nombre moins élevé de participants.

« On ne voulait pas devenir un épicentre d’éclosion de COVID en Gaspésie. » — Une citation de Claudine Roy, présidente du conseil d'administration des Grandes traversées de la Gaspésie

La présidente et fondatrice des Traversées de la Gaspésie, Claudine Roy Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Claudine Roy montre du doigt le maintien de la fermeture des salles à manger des restaurants notamment. Une telle situation n'est pas compatible avec la tenue de l'événement.

Comment nourrir le monde sans avoir de restauration sur place? , demande-t-elle.

On ne peut pas envoyer des repas à 150 personnes dans les chambres d’hôtel. Ça devient impossible. Si les gens entrent de l’extérieur et on les confine dans leur chambre, ce n'est pas l’acide désoxyribonucléique ADN des Grandes traversées de la Gaspésie.

« L’ADN des Grandes traversées, c’est le contact humain. » — Une citation de Claudine Roy, présidente du conseil d'administration des Grandes traversées de la Gaspésie

Les participants à la Traversée de la Gaspésie 2018 lors de leur arrivée à Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En décembre 2021, l’organisation avait pourtant annoncé la tenue de la Grande traversée hivernale de la Gaspésie.

On [avait très confiance] de pouvoir livrer l’événement de février, mais avec le variant Omicron, il faut annuler. Personne n’avait de boule de cristal , indique Claudine Roy.

Mme Roy dit espérer que la traversée de l’automne 2022 pourra avoir lieu.

En attendant, un documentaire avec les images d'archives des précédentes éditions est en préparation.

Les Grandes traversées de la Gaspésie TDLG d'automne 2020 et d'hiver 2021 avaient dû être annulées en raison de la pandémie.

Un autre événement sportif hivernal, le White Lips, a lui aussi été annulé pour une seconde année en raison de la pandémie.