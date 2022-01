La Vache à Maillotte prend de l’expansion dans la région

L’entreprise lasarroise, qui a fêté ses 25 ans en juillet dernier, souhaite ainsi consolider sa présence dans la région.

Située dans les anciens locaux du restaurant Acetaria, voisin du Touki Parc, la boutique permet de créer six emplois. On y offrira tous les produits de la fromagerie, en plus d’une gamme de produits régionaux.

La boutique à La Sarre fonctionne bien depuis plus de 20 ans. C’est un modèle qui nous permet d’entrer en contact et d’échanger avec nos clients. Le projet est dans les cartons depuis longtemps. Val-d’Or n’avait pas de fromagerie et ça nous offre un positionnement stratégique pour des développements futurs à l’échelle du Québec. souligne Alexandre D. Nickner, directeur du développement des affaires et marketing.

La boutique de Val-d’Or, qui prend la forme d’une épicerie fine, sera trois fois plus grande que celle de La Sarre. L’entreprise a cependant fait le choix de ne pas produire de fromage sur place.

On a étudié toutes les options, surtout qu’on manque d’espace à La Sarre. Nous sommes une industrie régie par le fédéral et construire une nouvelle usine aurait considérablement retardé le projet , ajoute Alexandre D. Nickner.

En plus de cette expansion dans la région, La Vache à Maillotte mise aussi sur le développement de marchés au Québec et au Canada avec sa gamme de fromages fins.