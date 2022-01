Passeport vaccinal dans les grandes surfaces : accueil prudent en Outaouais

C’est notamment le cas à la quincaillerie Pilon Ltée puisque la surface du magasin fait 4000 mètres carrés.

Ce matin, on a reçu à peu près une cinquantaine de clients. L'approche se passe très bien. Les gens comprennent. Bien souvent, ils entrent dans le commerce et ils ont déjà leur cellulaire sorti. Donc, c'est sûr que ça nous facilite le processus , raconte Gabriel Crête-Lavoie, le directeur du magasin.

Gabriel Crête-Lavoie, directeur du magasin Pilon Ltée à Gatineau Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Dans le stationnement du Walmart, dans le secteur du Plateau, à Gatineau, les avis des clients rencontrés par Radio-Canada étaient toutefois partagés.

Miled Saliba ne s’attendait pas à ce qu’on lui demande son passeport vaccinal à l’entrée. Pour lui, la mesure est inutile.

Je crois que ce n’est pas nécessaire avec le masque et les deux doses de vaccination… [...] Je crois que les gens qui veulent être vaccinés sont déjà vaccinés et que ceux qui sont contre, sont contre. Ils vont juste magasiner en ligne.

Mais pour Lucrecia Martinez, il est important de tout faire pour protéger les infections.

Je crois que c’est une très bonne idée, parce que ça me rassure. Ça rassure aussi la population et également nos enfants et tous les gens qui travaillent dans les magasins. On doit protéger tout le monde. Je sais qu’il y a du monde qui est contre le vaccin, mais il ne faut pas juste penser à soi-même, mais aussi protéger les autres.

Des craintes pour l'industrie

Québec a publié le décret  (Nouvelle fenêtre) entourant cette mesure dimanche soir. Elle s’applique aux commerces dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés, soit 16 000 pieds carrés, à l’exception des épiceries et des pharmacies, qui offrent des services jugés essentiels. Les stations-service et les aires communes des centres commerciaux sont toutefois exemptées, de même que les pharmacies situées dans ces magasins à grande surface, mais à plusieurs conditions.

Daniel Garou est lui aussi en faveur de l’approche du gouvernement même si cela risque d’entraîner des files d’attente.

Là, en ce moment, il n’y a pas grand monde et ils sont quatre [ou] cinq [employés à l’accueil], donc le processus est correct [...] Éventuellement, il va y avoir des files dehors. […] , mais je pense que c’est une bonne idée.

Les files d’attente, c’est une des choses que redoute Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

On est en faveur de toutes les mesures qui pourraient contribuer à réduire la contagion et à décongestionner le système de santé, si c'est ça le but poursuivi. [...] Maintenant, le but réel, qui est la santé publique, aurait pu être atteint d'autres manières, de façon beaucoup plus efficace, qu’en créant des files d'attente [...] [qui] sont peut-être des sources de contamination possible , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Selon M. Darveau, la situation risque de se détériorer avec l’arrivée des beaux jours et des velléités de rénovation. L’impact sur les entreprises pourrait aussi être important, ajoute-t-il.

Les files d'attente, ça coûte cher, 2000 à 3000 dollars par semaine, par magasin, voire plus, car plus le magasin est grand, plus ça coûte cher. Puis, ça déplace des employés. Il n'y a aucun employé qui va être content d'aller jouer à la police, à l'entrée, quand normalement, il travaille dans le département de peinture ou qu’il fait la coupe des matériaux. Puis, pendant ce temps-là, il faudra trouver du monde pour les remplacer.

Un avis que partage le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, qui rappelle que le secteur est déjà touché par la pénurie de main-d'œuvre, des problèmes d’approvisionnement et des coûts en hausse.

« Donner des restrictions supplémentaires aux entreprises qui peinent déjà à garder la tête hors de l’eau et monopoliser des employés à faire du contrôle, c’est une autre tâche qu’on demande à ces entreprises », dit-il.

« C’est sûr que si j’impose des mesures restrictives aux commerces, qui ont un impact au niveau des ventes, combinées à la une pénurie de main-d'œuvre [...] à un certain moment donné, les équations ne fonctionnent pas. » — Une citation de Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

Les ventes pourraient souffrir de cette mesure, estime-t-il. Mais du côté de Pilon Ltée, on se dit moins concernés que d’autres grandes surfaces.

À peu près 80 % de nos clients sont des entrepreneurs en construction. Beaucoup de leurs chantiers sont livrés par nos camions. En magasin, c'est surtout des petits rajouts ici et là, des plus petites commandes. Donc, on est moins gravement touchés qu'un Canadian Tire, par exemple, pour qui c'est principalement du ramassage en magasin.

La concurrence d'Ottawa, où de telles mesures n'existent pas, pourrait toutefois peser, ajoute-t-il.

Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (archives) Photo : Radio-Canada

M. Darveau estime que les petites quincailleries pourraient, elles aussi, être pénalisées, car les personnes vaccinées, étant majoritaires, pourraient être réfractaires à les fréquenter en sachant qu’elles seront la seule option des personnes qui n’ont pas reçu de vaccin contre la COVID.

Moi, je pense qu’ils vont perdre de l'achalandage. [...] On va se retrouver dans une situation où possiblement que les vaccinés voudront privilégier les grandes surfaces , anticipe-t-il.

Mais ce n’est pas l’analyse du directeur du magasin Pilon Ltée. Si j'avais moins de 1500 mètres carrés, je n'aurais pas besoin de demander le passeport vaccinal , rappelle M. Crête-Lavoie. Je trouve ça un peu plate que le gouvernement nous utilise pour lutter contre les anti-vaccins. Mais on n'a pas le choix.

Avec les informations de Catherine Morasse, Christian Millette et Benjamin Vachet