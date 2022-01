Environnement de travail toxique à la police d’Ottawa : « beaucoup de travail à faire »

Diane Deans, présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa, affirme que les autorités ont pris les devants. Elle soutient que du travail a déjà été accompli, et que des engagements ont été pris avant même la présentation des conclusions d’un rapport accablant sur les relations de travail internes.

« Beaucoup de temps, d’argent et d’énergie ont été investis jusqu’à présent dans cette démarche parce que nous sommes convaincus que nous devons faire mieux, et nous voulons nous améliorer. » — Une citation de Diane Deans, présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa

Le statu quo n’est pas acceptable, soutient le chef de la police d’Ottawa Peter Sloly. Aucun employé ne devrait travailler dans un environnement qu’il juge malsain , dit-il.

Le chef de la police déclare que le service a fait appel à toute l’aide nécessaire pour changer la culture interne et mieux former les policiers et le personnel civil.

Le chef du Service de police d'Ottawa, Peter Sloly (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Il précise qu’un groupe de travail incluant des experts, des avocats et des victimes, a déjà été mis en place pour éradiquer cette culture. De la formation est aussi donnée au sein des membres du Service de police d'Ottawa SPO pour encourager la dénonciation.

Le grand patron du service de police promet que les efforts vont se poursuivre tant que nous n’aurons pas atteint le haut niveau souhaité .

« Tous [les employés] devraient se sentir soutenus, appuyés, protégés et respectés au travail. » — Une citation de Peter Sloly, chef de la police d'Ottawa

La direction du corps policier dit également être bien au fait de la frustration de la communauté, qui souhaite établir avec elle un meilleur dialogue. Elle indique que des démarches sont entreprises pour déterminer comment améliorer la communication.

Diane Deans explique se pencher là-dessus. Elle est consciente que les réunions de la Commission des services policiers ne sont pas propices à des échanges en profondeur avec la communauté. C’est pourquoi elle songe à plusieurs alternatives, notamment à la préparation de tables-rondes pouvant permettre des débats entre les parties.

Rapport accablant

Le rapport d'évaluation en milieu de travail, rendu public la semaine dernière, a été commandé conjointement par la Commission de services policiers et par le Service de police d'Ottawa (SPO) dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre la violence et le harcèlement sexuel au travail.

Le cabinet Rubin Thomlinson LLP a été embauché pour mener cette enquête, en 2020.

Le cabinet d'avocats a mené 116 entretiens avec des officiers et des employés civils. Cette analyse a mené à la présentation de 18 recommandations.