Une levée des mesures sanitaires à venir pour la Saskatchewan?

En plus de restreindre les libertés individuelles, les confinements, les couvre-feux et les campagnes de vaccination ne semblent pas ralentir la propagation du variant Omicron ailleurs au pays et dans le monde , a-t-il expliqué en conférence de presse.

« Nous ne sommes pas tout à fait au point de lever les mesures, mais nous envisageons de le faire dans un avenir rapproché. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Scott Moe cite l’exemple du Québec, une province soumise à des restrictions beaucoup plus sévères que la Saskatchewan. Pourtant, la Belle Province est aux prises avec un taux de mortalité sept fois supérieur à celui de la Saskatchewan.

La COVID-19 est là pour de bon, comme d’autres maladies auxquelles nous faisons face au quotidien en Saskatchewan sans pourtant restreindre les libertés individuelles. Il faut atteindre cette étape avec la COVID-19.

Le premier ministre continue d'inviter les Saskatchewanais à se faire vacciner, à obtenir leurs doses de rappel, et à se soumettre à des tests rapides.

Moi-même, j’étais asymptomatique, et je n’aurais pas connu mon statut viral sans les tests rapides.

Avec un taux d’absentéisme de 17 % dans le réseau de la santé enregistré en janvier 2022, comparativement à 13 % en 2020, le gouvernement affirme que son plan de redéploiement des fonctionnaires provinciaux n’est pas en vigueur.

Ce plan a été conçu afin de faire face aux augmentations anticipées en matière du nombre d’hospitalisations, bien que le pic prévu dans les modèles ne s’est pas encore manifesté dans le réseau de la santé.

Scott Moe a également qualifié de superflu le mandat fédéral de vaccination pour les camionneurs, puisque la grande majorité des camionneurs sont déjà vaccinés, ajoutant que la mesure risque de nuire à la chaîne d’approvisionnement de la province, notamment en matière de livraison de biens comestibles.