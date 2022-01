Le coup d’État se confirme au Burkina Faso

La déclaration annonce également la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, et la fermeture des frontières.

Le communiqué des putschistes a été lu par un officier, mais était signé par Paul-Henri Sandaogo Damiba, identifié comme le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR).

« Le mouvement, qui regroupe toutes les forces de défense et de sécurité, a décidé de mettre fin au pouvoir de Monsieur Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. » — Une citation de Extrait de la déclaration attribuée au MPSR

Citant la dégradation de la situation sécuritaire et l'incapacité manifeste du président à unir les Burkinabés, le MPSR a déclaré avoir décidé d'assumer ses responsabilités en déposant le président.

Les putschistes affirment que leur prise du pouvoir s'est déroulée sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues en lieu sûr dans le respect de leur dignité .

Ils se sont par ailleurs engagés à proposer dans un délai raisonnable après consultation des forces vives de la nation un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous .

Des mutins gardaient le siège de la Radio télévision du Burkina lundi matin. Photo : La Presse canadienne / AP/Sophie Garcia

Depuis les mutineries survenues dimanche dans plusieurs casernes militaires, le sort du président Kaboré, qui était aux commandes du pays de 20 millions d'habitants depuis 2015, s'avère incertain.

Des sources sécuritaires ont affirmé qu'il était détenu par des soldats, mais une source gouvernementale a plutôt soutenu qu'il avait été exfiltré de sa résidence dimanche soir par des gendarmes de sa garde.

Sur le compte Twitter de M. Kaboré, un message posté en début d'après-midi lançait un appel au dialogue, mais il était impossible de savoir s'il en était bien l'auteur.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement le coup d'État militaire, appelant leurs auteurs à déposer les armes et à protéger l'intégrité physique du président Kaboré.

Le parti du président appelle à la résistance

Avant la déclaration des putschistes, le parti de M. Kaboré avait dénoncé une tentative avortée d'assassinat du chef de l'État et constaté que le pays s'acheminait d'heure en heure vers un coup de force militaire .

Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, lors d'une visite à Paris, le 12 novembre 2021. Photo : La Presse canadienne / AP/Michel Euler

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) déplorait également le saccage du domicile privé du chef de l'État et la tentative d'assassinat d'un ministre dont il ne précise pas le nom.

Il dénonçait aussi l' encerclement du palais présidentiel de Kosyam par un groupe d'hommes armés et cagoulés , et l'occupation de la radio et télévision nationale à Ouagadougou.

Il appelait les forces de défense et de sécurité loyalistes, patriotes et républicaines à combattre cette énième tentative de déstabilisation et à se mettre du côté du peuple burkinabè, de la légalité et de la démocratie .

Les États-Unis et l'Union européenne avaient pour leur part appelé l'armée à la libération immédiate du président Kaboré en exhortant les parties à entreprendre un dialogue.

Le ratés de la lutte antidjihadiste

Les mutins avaient réclamé dimanche le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes, qui frappent ce pays depuis 2015.

Plusieurs manifestations de colère ont eu lieu au cours des derniers mois dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer les attaques djihadistes qui se multiplient.

Tout au long de la journée de dimanche, des manifestants avaient apporté leur soutien aux mutins et avaient dressé des barrages de fortune dans plusieurs avenues de la capitale, avant d'être dispersés par la police.

Des Burkinabés ont célébré dans les rues de Ouagadougou après avoir appris lundi la détention du président Kaboré. Photo : Reuters / VINCENT BADO

Comme le Mali et le Niger, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe armé État islamique.

Les attaques, qui visent civils et militaires, sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du pays.

Les violences des groupes djihadistes ont fait en près de sept ans plus de 2000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leur foyer.