L’appui au tramway de Québec en forte baisse

Selon le sondage, 7 % des gens sont toujours indécis, selon le coup de sonde réalisé en ligne entre le 15 et le 18 janvier 2022 auprès de 500 personnes. La marge d'erreur est de 4,4 % 19 fois sur 20.

Il s'agit d'une baisse considérable par rapport au sondage présenté par le maire Labeaume en février 2021 commandé par le Journal de Québec et TVA, qui estimait que 50 % des gens sondés étaient en accord avec le projet. Le maire Labeaume était convaincu à ce moment que cet appui pourrait augmenter jusqu'à 65 %.

À la lumière des résultats obtenus, nous sommes à même de constater que les derniers mois, et même les dernières années, ont fait mal au projet , a souligné M. Bruno Marchand, maire de Québec.

L'appui augmente dans certains quartiers. Dans les quartiers desservis directement par celui-ci, les gens sont favorables à 47 % dans le centre-ville et à 46 % dans Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge , indique la Ville.

Les derniers mois ont fait mal à l'appui au projet, estime le maire Bruno Marchand. Photo : Radio-Canada

Projet méconnu

Autre donnée intéressante : le projet du tramway demeure mal connu pour près de 43 % de la population.

Il s’agit pour nous d’une bonne donnée de départ et nous sommes convaincus que des efforts de communication accrus et une plus grande transparence aideront à mieux faire connaître le projet et à faire remonter le taux d’adhésion , ajoute le maire Marchand.

Pour nous, l’orientation est claire : nos efforts de communications seront très importants et fréquents. Nous allons multiplier les rencontres afin que le citoyen puisse bien comprendre et contribuer au projet, que ce soit sur le long du tracé, mais aussi pour tous les autres secteurs de la ville , estime Maude Mercier Larouche, membre du comité exécutif responsable de la relation avec le citoyen pour le projet de tramway.

La Ville doit faire le point mardi et mercredi concernant l'avancement du projet.

Pas le bon type de transports ?

62 % des gens contre indiquent que le tramway n'est pas le bon mode de transport pour assurer une meilleure mobilité à Québec et que les autobus suffisent à la demande.

38 % des sondés croient aussi que le tramway causera plus de congestion automobile et rendra les déplacements en voiture plus difficiles .

Un autre 35 % estime que les coûts sont trop élevés.

Plus de détails à venir