Le ministère de l’Éducation du Québec a entamé des démarches en ce sens après avoir été questionné sur leur légitimité par Radio-Canada.

Les sites appartenaient à de prétendues organismes faisant la promotion de bourses d’études qui devaient être octroyés à des étudiants étrangers au nom d'universités canadiennes moyennant des centaines de dollars.

Avant l’obtention de ces bourses, les étudiants devaient fournir des informations personnelles et payer des frais de dossier ou des frais de timbre et de quittance d’octroi de la bourse d'étude .

Magatte Diop est Sénégalais. S’il est désormais étudiant à l'Université de Hearst, dans le Nord de l’Ontario, il a bien failli être victime de ce stratagème frauduleux.

En 2018, après son secondaire, il entreprend des démarches pour poursuivre ses études au Canada.

C'est parce qu'on lui a demandé de l'argent pour obtenir une bourse d'étude que Magatte Diop s'est méfié. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Il se rend sur internet et parcourt les médias sociaux pour trouver des occasions de bourses d’études.

C’est de là, [Facebook], que j’ai pris un lien. Après ils m’ont contacté par courriel, pour me dire qu’il y a une bourse qui m’est offerte. J’avais reçu beaucoup de courriels de ce genre. Mais celui-ci semblait être plus réaliste. J’ai cliqué , explique-t-il.

« Le gars m’a demandé mes documents, mon identité. Je lui ai tout donné. Il m’a fait attendre 24 ou 48 heures, quelque chose comme ça, pour me renvoyer les documents, me disant que je devais payer une somme pour qu’on puisse finaliser le dossier. » — Une citation de Magatte Diop, étudiant à l’Université de Hearst.

Le représentant d’un organisme qui s'identifie comme la Commission Fédérale de Bourse Étrangère Canadienne lui demande la somme de 291 $ pour finaliser l'étude de son dossier de demande de bourse, une somme à payer par le service Western Union à une autre personne qui se trouve en Belgique.

Surpris de devoir débourser de l'argent pour participer à un programme qui lui promet de prendre entièrement en charge ses frais universitaires, Magatte Diop interrompt le processus.

Une fausse attestation d'octroi de bourse à été envoyée à Magatte Diop. Photo : Gracieuseté de Magatte Diop

L'étudiant affirme avoir communiqué avec au moins deux organismes : l’un se présentant comme une entité travaillant en partenariat avec l’Université de Montréal et l’autre comme une entité ayant des accords avec l’Université Laval.

Magatte Diop pense qu’il a été piégé par sa méconnaissance de la manière dont fonctionnent les universités canadiennes.

Je ne savais pas, je n’avais aucune idée du fonctionnement des bourses. À cette époque-là, j’avais une seule ambition, quitter l’université sénégalaise et venir étudier à l'extérieur. C’est tout ce qui me préoccupait , affirme-t-il.

Des accréditations réfutées

En plus de La Commission Fédérale de Bourse Étrangère Canadienne, qui semble être par la suite devenue La Commission Fédérale des Bourses d’Études Canadiennes (CFBEC), Radio Canada a également identifié un autre organisme qui affirme entretenir des liens avec les universités québécoises : le Bureau Canadien des Bourses d’études Emplois (BCBEE).

La page prinncicpale du site internet du Bureau Canadien des Bourses d'études Emplois indique que 200$ de frais de dossier doivent être payés avant l'étude d'une demande. Photo : Capture d'écran

Contacté par Radio Canada pour vérifier l’authenticité de cette filiation, le ministère de l’Éducation du Québec indique ne connaître aucun des organismes en question et prend des mesures.

Nous ne connaissions pas ces organismes et nous n’avons pas reçu de signalement les concernant. Nous avons plusieurs raisons de croire qu’il s’agit de sites frauduleux, explique dans un courriel , Bryan St-Louis, de la direction des communications du ministère.

« Nous avons contacté les deux sociétés qui hébergaient ces sites internet pour demander de suspendre l’hébergement et les services en lien avec ces noms de domaine de façon définitive. » — Une citation de Extrait d'un courriel de Bryan St-Louis.

Récidiviste ?

Le Bureau Canadien des Bourses d’études Emplois dispose d’un site Internet sur lequel il est, de prime abord, indiqué que des frais pour l’étude d’un dossier de demande de bourse sont de 200$ , une somme qui doit être acheminée à un représentant au Bénin.

L’adresse que l’organisme présente sur son site internet comme la sienne correspond à celle du Ramada Plaza, un hôtel situé sur la rue Edmonton à Gatineau.

L'hôtel n'a jamais abrité les bureaux de l'orgnaisme. Photo : Christian Milette

Papa Abdoulaye Diop est le directeur des opérations du Ramada Plaza. Il est catégorique. Le lieu n’a jamais abrité les bureaux de cette entité .

Il ne peut donc s’agir que d’une fraude selon lui, une fraude qui dure depuis un certain temps déjà.

Ce n’est pas la première fois (qu’on lui dit que l’adresse du Ramada Plaza correspond à celle de cet organisme). Il y a un an ou deux, des gens se sont présentés ici, cherchant le bureau , explique-t-il.

« On leur a dit que c’est de l’arnaque parce que moi-même j’ai été étudiant international. Donc je leur ai dit que c’est de l’arnaque, y a rien de vrai dessus. » — Une citation de Papa Abdoulaye Diop, directeur des opérations du Ramada Plaza.

En mai 2020, le Ramada Plaza a été contacté, par courriel, par une autre personne qui lui indiquait, capture d’écran du site internet du BCBEE à l’appui, que son adresse était utilisée par une entité qui se livrait vraisemblablement à des activités frauduleuses.

J’ai remarqué qu’un site web utilise votre adresse comme étant son bureau de travail , écrivait alors dans son courriel Gabriel Yakpaoro Gamy, le dénonciateur.

« Il se fait passer pour un bureau d’étude qui offre des bourses d’études aux Africains pour venir étudier au Canada en leur soutirant de l’argent. Svp si vous pensez que c’est une fraude veuillez m’en faire part et aviser la police. » — Une citation de Extrait du courrier de dénonciation reçu par le Ramada Plaza en mai 2020.

Le courriel de dénonciation datant de 2020 indique qu'à cette époque l'adresse du Ramada Plaza était déjà utilisée. Photo : Gracieuseté de Papa Abdoulaye Diop

M. Diop explique avoir signalé à Google ce qui lui apparaissait à lui aussi comme une fraude, afin que des mesures soient prises. La démarche a vraisemblablement porté des fruits, même si cela semble n’avoir pas duré.

Je pense que quelques temps après ils ont juste fermé le site (internet). J’imagine qu’ils l’ont rouvert pour arnaquer d’autres gens [...]. Quand nous avons appelé la police, ils nous ont dit que vous pouviez faire une plainte, mais si le site n’est plus accessible, il n’y a plus rien a faire. Dites vous que c’est terminé , indique-t-il.

Papa Abdoulaye Diop a menacé de porter plainte contre les personnes qui se servent de l'adresse du Ramada Plaza. Photo : Gracieuseté de Papa Abdoulaye Diop

Papa Abdoulaye Diop dit avoir tenté à plusieurs reprises de joindre l’organisme mais sans succès.

Quand on a essayé de les appeler ça ne répondait pas, le numéro de téléphone qui est dessus ne répond jamais. Ça va directement sur une boîte vocale , indique-t-il.

Sur son site Internet, l’organisme affirme que le BCBEE assure la participation du gouvernement canadien aux principaux programmes des bourses internationales.

« Le financement de ce programme relève entièrement du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère des Affaires mondiales du Canada qui en a confié la gestion au consortium au bureau canadien des bourses d’études emplois. » — Une citation de Extrait du site internet.

Contacté par Radio-Canada, Affaires mondiales Canada affirme ne pas connaître cet organisme.

Affaires mondiales Canada ne connaît pas cette organisation et n’est donc pas en mesure de se prononcer sur sa légitimité , peut-on lire dans un courriel envoyé par une porte-parole du ministère.

Radio Canada a également tenté par courriel et par téléphone d’entrer en contact avec le Bureau Canadien des Bourses d’études Emplois.

Personne n’a répondu ni aux appels ni aux courriels.

De son côté, la Commission Fédérale des Bourses d’Études Canadiennes (CFBEC) se présente sur Internet comme un organisme dont les objectifs sont d’assister les individus et les organismes de par le monde à travers le chômage, l’éducation, le développement économique .

Les adresses que l’organisme mentionne sur son site Internet comme étant les siennes correspondent respectivement à celle des bureaux de Services Québec sur le boulevard de l'Acadie à Montréal et à une adresse résidentielle sur l'avenue de l’Esplanade toujours à Montréal.

Le 10520 du boulevard de l'Acadie à Montréal abrite des bureaux de Services Québec. Photo : Jean-Claude Taliana

Fin de la galerie de 2 items. Appuyer sur le bouton pour retourner au début de la galerie.

Radio Canada s’est rendu sur les deux lieux dont aucun n’abrite les bureaux de la CFBEC.

L'adresse de l'Avenue de l'Esplanade n'abrite pas les bureaux de l'organisme. Photo : Jean-Claude Taliana

Il n’y a eu aucune réponse aux appels et courriels qui ont été envoyés à la CFBEC.

Des offres alléchantes

Sur son site internet, le BCBEE se propose de soutenir les étudiants compte tenu du coût de la vie au Canada.

L’organisme indique qu’il est difficile de trouver un logement dans des villes telles qu’Ottawa, Québec, Montréal, Toronto, Calgary ou encore Vancouver.

L'organisme affirme prendre en charge l'hébergement des étudiants qui seraient bénéficiaires de la bourse. Photo : Capture d'écran

Pour cette raison, il affirme mettre à la disposition des personnes dont le dossier de bourse aura été accepté un appartement en occurrence des cabines estudiantines pour toute la période [du] cycle de formation [...] les frais d’appartement sont à notre charge .

Pour l'année 2022-2023, l'organisme indique sur son site internet avoir lancé un appel à candidatures pour 7500 bourses d'études .

Des bourses qui prendraient notamment en charge les frais de scolarité, une allocation mensuelle de subsistance ainsi que le billet d’avion aller-retour (au début et à la fin du programme) alors même qu’il est mentionné que le but du processus est de favoriser l’immigration au Canada .

Le Bureau Canadien des Bourses d'études Emplois indique avoir l'intention de financer et de gérer 7500 bourses. Photo : Capture d'écran

Radio-Canada a essayé de joindre par téléphone et par courriel le BCBEE mais toutes les demandes sont restées lettres mortes.

En ce qui concerne la Commission Fédérale des Bourses d’Études Canadiennes, Radio Canada est initialement parvenu à joindre, via le numéro de téléphone affiché sur son site internet, un individu qui se présentait comme un représentant de l'organisme et qui a affirmé que la CFBEC octroie des bourses conséquentes pour toutes les universités canadiennes, l’Université de Montréal notamment.

Nous prenons en charge 75% de toutes les formalités [...]. Une fois votre dossier accepté, vous devez payer les frais de validation de votre dossier, de votre admission. C’est 300$ , a-t-il expliqué.

L'organisme propose aux candidats de télécharger des formulaires de demande en ligne. Photo : Capture d'écran

Le représentant a aussi affirmé que l'organisme détient une accréditation du gouvernement fédéral, ce que ce dernier réfute.

Comme indiqué plus haut, il n'a toutefois pas été possible d'obtenir d'autres informations, l'individu qui s’est dit disposé à discuter plus longuement avec Radio-Canada, à condition qu’un rendez-vous soit fixé au préalable, n'a pas répondu aux appels qui ont suivi.

Impuissance

Sur son site Internet, la Commission Fédérale des Bourses d’Études Canadiennes mentionne l’Université de Montréal parmi ses nombreux partenaires.

L’Université de Montréal dit ne pas connaître cette entité.

La Commission Fédérale des Bourses d'Études Canadiennes dit avoir pour partenaires des institutions bien établies. Photo : Capture d'écran

Geneviève O'Meara, porte-parole et membre du bureau des communications de l'institution, indique dans un courriel qu’il est difficile d’agir contre les arnaqueurs qui se servent des noms d’universités.

Comme beaucoup d’universités canadiennes et aussi à travers le monde, l’UdeM n’est pas à l’abri de ce genre de tentative de fraude , écrit-elle.

« Malheureusement, il est extrêmement difficile d’avoir gain de cause dans ce genre d’affaires. Souvent, les fraudeurs fermeront leurs différents comptes et en ouvriront d’autres sous un autre nom. » — Une citation de Geneviève O’Meara, porte-parole de l’Université de Montréal.

Mme O’Meara affirme qu’il est essentiel que les futurs étudiants se réfèrent toujours au site Internet de l’Université de Montréal à la fois pour les demandes d’admission et pour les demandes de bourses.

Elle précise par ailleurs que l'institution ne paie aucun intermédiaire pour permettre aux étudiants internationaux de faire des demandes de bourses ou pour accélérer celles-ci .

En 2019, Magatte Diop a contacté l’Université Laval pour savoir si la bourse qui lui était promise par un organisme baptisé Commission Fédérale des Bourses Étrangère Canadienne était authentique.

La réponse de l’Université a été sans appel, il s'agissait d'une fraude .

Malheureusement, nous confirmons qu’il s’agit d’une fraude. De plus, la bourse dont il est fait mention dans la correspondance n’existe pas , lui avait alors écrit l’Université Laval.

« Il est important de noter qu’aucune personne ou aucun agent n’est autorisé à agir au nom de l’Université Laval en vous demandant de l’argent pour déposer une demande d’admission ou obtenir une bourse. » — Une citation de Extrait du courriel de l’Université Laval.

Compte tenu des expériences négatives par lesquelles il est passé, Magatte Diop s’en est finalement remis à un ami du secondaire, qui était déjà étudiant à l'Université de Hearst, pour l’accompagner dans sa demande d’admission.