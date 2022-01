COVID-19 : 34 hospitalisations et 2 décès supplémentaires sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord rapporte aussi une nouvelle éclosion dans l’unité de courte durée gériatrique et l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau. Huit usagers et moins de cinq employés sont actuellement touchés par cette éclosion.

L’Hôpital Le Royer venait tout juste de déclarer la fin d’une précédente éclosion dans cette même unité.

D'autres éclosions sont toujours en cours dans pas moins de neuf installations distinctes du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord. Les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes, de Sept-Îles et N.-A.-Labrie de Baie-Comeau, tout comme l'hôpital de Sept-Îles, sont actuellement aux prises avec des éclosions au sein de leurs établissements.

Hausse des décès

La COVID-19 a aussi fait deux nouvelles victimes sur la Côte-Nord. Ces décès sont survenus lors des trois derniers jours.

Depuis le début de la pandémie, huit personnes ont perdu la vie en étant infectées par le virus SRAS-CoV-2 sur la Côte-Nord.

Depuis le dernier bilan quotidien publié par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord vendredi, 146 personnes ont reçu un résultat positif à la suite d’un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

691 cas actifs de COVID-19 sont comptabilisés à l’heure actuelle dans la région.

Le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun, signale que les données quotidiennes publiées par le CISSS de la Côte-Nord sous-évaluent le nombre de cas réels. (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Toutefois, le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, prévenait la semaine dernière que le vrai bilan régional est significativement plus lourd que celui qui est déclaré quotidiennement par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS . Il estime qu’il y aurait de trois à cinq fois plus de cas actifs réels de la COVID-19 sur la Côte-Nord que le nombre de cas officiellement signalés.

Les données officielles ne comptabilisent que les résultats des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , qui sont réservés à une tranche limitée de la population. Ces données sous-évaluent donc largement le nombre de cas réels.

Ailleurs au Québec

Après avoir été en baisse ces quatre derniers jours, le nombre d'hospitalisations a connu un léger rebond au Québec, avec 16 hospitalisations en plus depuis les dernières 24 heures.

La province fait aussi état de 52 décès supplémentaires depuis dimanche, ce qui porte le bilan des pertes de vie attribuées à la maladie à 12 851 décès depuis mars 2020.