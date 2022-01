Absentéisme élevé dans plusieurs écoles de la région d’Ottawa

Ce portrait, diffusé pour la première fois, indique que six écoles d’Ottawa enregistrent un taux d’absentéisme d’au moins 30 %. Ces données combinent l'absentéisme des employés et des élèves en un seul pourcentage par école, que ces absences soient liées ou non au coronavirus.

Liste des écoles avec un taux d'absentéisme de plus de 30 %: Ottawa-Carleton District School Board - Urban Aboriginal Alternate High School 66.7 %

Ottawa-Carleton District School Board - Richard Pfaff Secondary Alternate Site 65.5 %

Ottawa-Carleton District School Board - Adult HS Ottawa 47.6 %

Ottawa-Carleton District School Board - Osgoode Township HS Metcalfe 42.8 %

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario - ÉSP L'Alternative 37.6 %

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario - Programme jeunes parents 33.3 %

Dans l’est ontarien, aucun établissement scolaire n’a un taux d’absentéisme au-delà de 30%.

La page web  (Nouvelle fenêtre) du portail provincial sera mise à jour tous les matins de la semaine. Les fermetures d'écoles y seront aussi affichées.

Malgré le retour en classe la semaine dernière, l’Ontario ne publie plus un bilan quotidien des cas dans les écoles comme l'an dernier.

Le gouvernement explique qu'il est devenu difficile de répertorier le nombre d'infections, en raison de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.

Selon les exigences provinciales, les écoles sont tenues d'envoyer un message aux parents seulement si leur taux d'absentéisme atteint la barre de 30 %.

Toutefois, nombre de conseils scolaires ont décidé de dépasser ces exigences et continueront à informer les parents si un cas de COVID leur est signalé à l'école de leurs enfants, que ce soit à la suite d'un test PCR ou d'un test rapide.