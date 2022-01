COVID-19 : remontée des hospitalisations en Estrie

Parmi ces gens, 22 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui représente une augmentation de 4 par rapport au dernier bilan.

En plus de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Fleurimont, des gens atteints de la COVID-19 sont aussi hospitalisés au Centre de santé et de services sociaux Memphrémagog, au Centre de santé et de services sociaux du Granit à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et à l'Hôpital de Granby.

La santé publique de l'Estrie fait également état de trois nouveaux décès, ce qui porte le total à 471 depuis le début de la pandémie.

Au total, 541 cas confirmés de COVID-19 s'ajoutent au bilan régional. La majorité d'entre eux se retrouvent dans la région de Sherbrooke.