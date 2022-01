Un nouveau groupe autochtone se forme pour investir dans Trans Mountain

Le chef Tony Alexis de la Nation sioux des Nakota d’Alexis préside ce nouveau groupe. Il faisait précédemment partie d’un autre groupe intéressé par le rachat de l’oléoduc, appelé Iron Coalition et qui s’est démantelé en 2020.

La cheffe Alice MacKay de la Première Nation Matsqui, Mark Peters de la Première Nation Peters et le conseiller de la communauté Cook’s Ferry, David Walkem, composent le reste des directeurs fondateurs de Nesika Services.

Le groupe se présente comme à but non lucratif et souligne qu’il n’est associé à aucune institution financière ou membre de l’industrie pétrolière et gazière.

Aux vues des avancées de Trans Mountain, nous préparons nos communautés à devenir bénéficiaires du plus gros projet d’infrastructure de cette génération. C’est la première fois de l’histoire que les peuples autochtones ont une occasion de cette ampleur , a indiqué le chef Alexis dans un communiqué.

Trois groupes intéressés

Le groupe ne précise pas s’il souhaite obtenir un rachat partiel ou intégral de Trans Mountain auprès du gouvernement fédéral qui est le propriétaire du pipeline et du projet d’agrandissement. L’approche de Nesika Services est de rassembler le plus grand nombre des 129 communautés identifiées pour explorer les possibilités de participation financière et de partage des revenus sans mise de fonds initiale de la part des participants , est-il décrit sur le site Internet du Nesika Services.

Deux autres coalitions autochtones travaillent depuis plusieurs mois au rachat de Trans Mountain. Le groupe Western Indigenous Pipeline s’est associé à l’entreprise Pembina Pipeline pour obtenir un rachat complet de Trans Mountain. Project Reconciliation, qui regroupe des membres de Premières Nations et de l’industrie du pétrole, souhaite également acquérir le pipeline.

La mise en service du pipeline agrandi, racheté en 2019 par Ottawa, est prévue à la fin de l’année. La dernière estimation de coûts les situent à 12,6 milliards de dollars.