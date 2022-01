COVID-19 : 1 décès de plus et 91 hospitalisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre des hospitalisations a baissé légèrement selon le rapport publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On compte 91 patients hospitalisés avec la COVID-19, dont 10 aux soins intensifs.

Les données de l’Institut national de santé publique du Québec font état de 1188 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre 111 nouveaux cas déclarés par tests PCR au cours des 24 dernières heures. De plus, on dénombre 163 nouveaux cas autodéclarés.

Depuis vendredi, 9054 doses de vaccin ont été administrées dans la région.

Au Québec, 3299 hospitalisations sont comptabilisées, soit une augmentation de 16 par rapport à la veille. Cinquante-deux décès se sont ajoutés au bilan et 2807 nouveaux cas déclarés par tests PCR.