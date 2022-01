Des mineurs pris au piège par une attaque djihadiste contre une prison syrienne

Le 20 janvier, plus d'une centaine de djihadistes du groupe armé État islamique (EI) ont pris d'assaut la prison de Ghwayran avec des camions piégés et des armes lourdes. De violents affrontements ont suivi pendant plusieurs jours autour et au sein même de cette prison du nord-est syrien.

Selon un nouveau bilan établi lundi par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 154 personnes ont été tuées en cinq jours de combats entre forces kurdes et djihadistes, soit 102 djihadistes, 45 combattants kurdes et sept civils.

Près de 45 000 personnes ont fui leur domicile après l'assaut de la prison et les intenses combats qui ont suivi, selon l'Organisation des Nations unies ONU .

Fer de lance de la lutte contre l'groupe armé État islamique EI , les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, et la coalition emmenée par les États-Unis ont consolidé leurs positions autour de la prison, en vue de mener un assaut, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme OSDH .

Mais leur progression est entravée par la présence de mineurs dans la prison, pris en otage et utilisés comme boucliers humains par les djihadistes, d'après un communiqué des Forces démocratiques syriennes FDS . Auparavant détenus dans un centre de réhabilitation , ces mineurs sont désormais enfermés dans un dortoir, ont-elles assuré.

Certains de ces mineurs, au nombre de 850, n'ont que 12 ans, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), qui a appelé à les protéger et souligné le risque que les enfants soient blessés ou recrutés de force par l'groupe armé État islamique EI .

Pour Sara Kayyali, chercheuse chez Human Rights Watch (HRW), des enfants sont en effet pris au piège dans la prison, la plupart âgés entre 12 et 18 ans.

La chercheuse a indiqué avoir reçu un message vocal d'un mineur blessé à Ghwayran disant qu' il y a des cadavres partout .

« Les enfants encourent un risque considérable des deux côtés. » — Une citation de Sara Kayyali, chercheuse Human Rights Watch (HRW)

La prison de Ghwayran, une ancienne école reconvertie en centre pénitentiaire il y a trois ans lors de la défaite de l'État islamique EI , était largement surpeuplée avant l'assaut, avec au moins 3500 djihadistes parmi les détenus selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme OSDH .

Selon Nicholas Heras, du Newlines Institute à Washington, les évasions de prison représentent la meilleure opportunité pour l'EI de retrouver sa force et la prison de Ghwayran est une bonne cible car elle est surpeuplée .

Les Kurdes, qui contrôlent des régions du nord et nord-est de la Syrie, réclament en vain depuis des années le rapatriement de quelque 12 000 djihadistes de plus de 50 nationalités – européennes et autres – détenus dans leurs prisons.

Des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) patrouillent les rues d'Hassaké à la recherche de fugitifs. Photo : afp via getty images / -

Couvre-feu d'une semaine à Hassaké

Principal soutien des forces kurdes lors de leurs offensives contre l'groupe armé État islamique EI , les forces de la coalition basées dans la région se sont massivement déployées à Hassaké.

Des hélicoptères de la coalition survolent la zone où se situe la prison, selon un correspondant de l'AFP sur place. Sur le terrain, les combattants kurdes multiplient les efforts pour retrouver des fugitifs.

Lundi, après un raid des forces kurdes, des djihadistes se sont rendus aux Forces démocratiques syriennes FDS , a assuré leur porte-parole Farhad Shami.

Les autorités kurdes ont décrété un couvre-feu complet à Hassaké et ses alentours pour sept jours à compter du 24 janvier , afin d' empêcher les membres de cellules terroristes de s'échapper .

Hormis ceux de première nécessité, les commerces doivent fermer.

Alors que le nord-est de la Syrie est en proie à un froid glacial, des civils habitant près de la prison ne savent où fuir.