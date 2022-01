Bientôt un record Guinness pour le réalisateur acadien Phil Comeau

Avec ce prix remis par le festival international du film Indie Movies Spark, à Utrecht aux Pays-Bas, Phil Comeau atteint le record du plus grand nombre de récompenses remportées par un film documentaire au monde.

Il a remporté ces nombreux prix dans près de 60 pays depuis la sortie de son documentaire, en 2019.

Je les ai déjà contactés et ils m'ont dit que je pouvais envoyer [l'inscription] quand je veux, parce que c'est évident que j'ai gagné le record , indique Phil Comeau.

« Belle-Île en Acadie » est un documentaire du cinéaste néo-écossais Phil Comeau. Photo : Gracieuseté de Phil Comeau

Il attend un mois avant d'envoyer son dossier officiel à l'organisation, question d'accumuler encore des prix.

Il y a encore d'autres festivals à venir et je ne veux pas me faire détrôner trop vite par un autre film plus tard dans un an, deux ans ou cinq ans , ajoute le documentariste originaire de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse.

M. Comeau a fait la promotion par lui-même de son documentaire Belle-Île en Acadie, afin qu'il soit présenté dans des festivals, ce qui a fait boule de neige. Constatant que l'oeuvre gagnait des prix, d'autres festivals le voulait dans sa programmation.

Belle-Île en Acadie fut tourné dans les provinces maritimes en 2019 avant et durant le Congrès mondial acadien. Le documentariste rencontre et suit un groupe d'Acadiens venus de Belle-Île-en-Mer en France pour rencontrer leurs cousins puis explorer les lieux d'origine de leurs ancêtres déportés.

C'est la suite de son film Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne qui suit un groupe d'Acadiens d'ici qui partent à la découverte de cette région en France et des Bellilois acadiens.

D'après les renseignements d'Amélie Gosselin