L’optimisme prudent de Donald Aubin

Depuis environ une semaine, on a atteint un certain plateau au chapitre des hospitalisations. On en a entre 80 et 90 par jour , affirme-t-il.

En outre, précise le docteur Aubin, les soins intensifs accueillent généralement une quinzaine de patients atteints de la COVID-19.

Dimanche, la situation était plus encourageante.

Il rapporte qu’on dénombrait alors 77 hospitalisations liées au coronavirus et qu’ il n’y avait que huit personnes aux soins intensifs en fin de journée .

Un patient atteint de la COVID-19 Photo : Reuters / AMANDA PEROBELLI

On sent qu’il y a un petit peu moins de pression , souligne-t-il.

Cependant, Donald Aubin s’empresse d’ajouter que c’est mieux [qu’avant], mais que les données restent très, très élevées .

On espère avoir des diminutions tout au long de la semaine , mentionne-t-il.

La vaccination, un synonyme d'amélioration

Selon le directeur régional de la santé publique, pour qu’une tendance à la baisse s’installe à plus long terme, l’opération de vaccination devra absolument se poursuivre à un rythme soutenu.

Ça va quand même très bien. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plus de 30 000 personnes qui reçoivent le vaccin par semaine. On le donne dans les pharmacies, dans les entreprises comme Rio Tinto et Produits forestiers Résolu. Les cliniques de vaccination fonctionnent à plein régime , se réjouit-il.

Des allégements difficiles à anticiper

Même si certains indicateurs s’améliorent dans la région et à l’échelle de la province, il est difficile de prévoir à quel moment précisément le gouvernement du Québec jettera du lest et à quel point le nombre de mesures sanitaires sera revu à la baisse.

Le premier ministre du Québec, François Legault et son ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le docteur Aubin admet bien humblement qu’il n’est pas dans le secret des dieux.