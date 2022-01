La ventilation ne suffit pas pour prévenir les éclosions en milieu scolaire

Un bon système de ventilation et de filtration ne garantit pas une protection assurée contre une éclosion de COVID-19, selon le professeur de génie mécanique à l’Université de la Saskatchewan, Carey Simonson.

Selon l’ingénieur, il faut jumeler ces outils avec la distanciation physique et l’application de mesures sanitaires.

La ventilation et la filtration réduisent le risque de contagion, explique-t-il. Plus la ventilation est efficace, plus le risque d’infection est affaibli.

Carey Simonson indique qu'il faut augmenter la cadence de la ventilation et optimiser les systèmes de filtration, en les plaçant de façon stratégique notamment, afin de s’adapter au caractère plus contagieux du variant Omicron. Le principe s’applique autant aux anciens établissements qu’aux installations plus modernes.

La Division scolaire des écoles publiques de Regina a mis à jour son système de ventilation depuis le début de la pandémie, une initiative de 1,39 million de dollars lancée en septembre 2020, avec le soutien des gouvernements provincial et fédéral.

La Division scolaire des écoles catholiques du grand Saskatoon a investi 1,2 million pour installer ce genre de système.

Mais l’arrivée du variant Omicron vient changer la donne pour les établissements scolaires, alors que les éclosions se multiplient dans les salles de classe.

