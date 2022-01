Le traiteur qui aide à l’insertion sociale de retour à Sherbrooke

Ce projet permet l'acquisition de compétences pour les personnes avec des limitations fonctionnelles.

Ce n'est pas une formation sur le savoir-faire. Elle permet de développer de l'autonomie et de la confiance en soi. On mise sur les compétences de briser l’isolement et de participer à la préparation de repas. Ça procure de la fierté , signale le directeur général du groupe Probex, David Caron.

Le nom de cette organisme à but non lucratif OBNL représente un clin d'œil aux maisons Mon chez nous.

On s'est rendu compte que la préparation du repas pour les 21 résidents de Mon chez nous est très inclusive , affirme David Caron.

« Elle permet d'intégrer des gens en marge qui ont de la difficulté. C'est un beau projet d’inclusion de nos stagiaires. » — Une citation de David Caron, directeur général du Groupe Probex

La clientèle va au-delà des 21 résidents de Monchénou.

Ce sont des repas congelés prêts à être mis au four qui sont offerts.

La notion de qualité doit primer. C'est important pour nos stagiaires. C’est plus long, mais on arrive à livrer de la qualité , assure David Caron.

Le service est ouvert à tous et offre un moyen de financement pour les maisons Monchénou.