Un record de dons pour la Ressource d’aide aux personnes handicapées

Ç'a été une journée spéciale, on ne s'attendait vraiment pas à un résultat de cette sorte-là! , a affirmé la directrice de l'organisme, Thérèse Sirois, encore fébrile au lendemain de l'événement.

C'était extraordinaire. On se pinçait, avec l'équipe du bureau. On se demandait : est-ce que ça se peut que ce soit un pareil résultat?

Au cours des dernières semaines, la Ressource avait dû s'ajuster concernant la tenue de son spectacle-bénéfice, qui devait être présenté en formule hydride, à la fois en salle et en ligne. Cependant, les mesures sanitaires ont forcé ses organisateurs à le rendre accessible uniquement sur le web.

Bon an mal an, le téléradiothon permet d'amasser environ 75 % du budget de l'organisme, qui répond chaque année à quelque 3000 demandes de toutes sortes, de l'écoute téléphonique à l'accompagnement, en passant par la défense des droits ou l'achat d'équipements spécialisés.

« Ça va nous permettre de donner encore plus de services, d'aider encore plus les gens. On veut développer de nouveaux services aussi. »