Des locataires de Trois-Rivières menacés d’éviction pourront finalement rester chez eux

Gestion Dixtrente leur laisse maintenant le choix de rester ou de partir, mais avec une compensation bien plus généreuse que celle présentée le mois dernier.

Désemparée devant la possibilité de devoir quitter son logement, Lynda Rouette est montée au front avec l’appui des autres locataires. Elle a réussi à convaincre le propriétaire après plusieurs échanges.

J’étais vraiment contente […] parce qu’on est une belle gang ici , lance-t-elle.

De leur côté, Marc-André Royal et Simon Laforest s’inquiétaient de devoir encore déménager, six mois après s’y être installés.

Émotivement, ça a été comme un coup de poing. Je me suis dit pas encore , raconte M. Royal.

On a suffisamment de choses ici pour se divertir, pour être bien, mais à un coût beaucoup moins élevé, donc c’est ça qui nous a attirés ici , ajoute M. Laforest.

Simon Laforest et Marc-André Royal.

Les locataires ont fait appel à leur conseiller municipal pour se renseigner sur la réglementation en vigueur à Trois-Rivières.

Ce sont des immeubles que le propriétaire doit habiter. Les endroits qui sont loués à court terme ne peuvent excéder deux semaines consécutives, et c’est un maximum de 45 jours annuel, explique Dany Carpentier, conseiller du district de La-Vérendrye. Je vois mal comment un propriétaire d’immeuble peut demander à vider son immeuble, dans lequel je ne crois pas qu’il habite, pour faire la location 12 mois par année.

Selon Lynda Rouette, Gestion DixTrente offre 5000 $ aux locataires qui souhaiteront quitter en plus de payer les frais de déménagement. Pour l’heure, quatre locataires ont décidé de rester.

« Moi, je reste. Je me suis battue. C’est chez moi ici. Mes voisins restent. On est plusieurs à rester, on est bien heureux. »