Vaccination sans rendez-vous pour les 50 ans et plus à Toronto

Les Torontois de 50 ans et plus peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 sans rendez-vous, uniquement aujourd'hui, dans les centres d'immunisation de masse de la ville.

Les autres résidents peuvent continuer à réserver une place grâce au portail provincial de prise de rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) .

La santé publique incite les Torontois admissibles à recevoir leurs trois doses de vaccin, citant le variant Omicron qui continue à se propager, ce qui crée un besoin urgent pour les personnes admissibles de recevoir une dose de rappel dès que possible .

Les autorités rappellent que la vaccination aide à réduire les risques de complications, d'hospitalisation et de mort liés à la COVID-19.

En plus des centres d'immunisation de masse, il est possible de se faire vacciner à Toronto dans de nombreuses pharmacies et dans certains cabinets de médecin.