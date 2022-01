Les pompiers d’Ottawa ont été appelés 6 fois en 18 ans à Eastway Tank

Une explosion et un incendie à l'usine de camions-citernes, le 13 janvier dernier, ont tué six employés et en ont gravement blessé un septième.

Plusieurs organismes, dont le Service de police d'Ottawa, le Bureau du coroner et le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, enquêtent sur cette catastrophe. Vendredi, le Bureau du commissaire des incendies (BCI) a indiqué que ses enquêteurs avaient terminé leur travail sur le site.

CBC News a formulé une demande afin d’obtenir le dossier du Service des incendies d'Ottawa concernant les précédents appels reçus pour des incendies au 1995 chemin Merivale. La Ville d'Ottawa, qui gère les communications sur le sujet, a refusé à deux reprises de divulguer cette information, justifiant sa décision par l'enquête en cours.

Dans un courriel interne envoyé vendredi et transmis à CBC News, Kim Ayotte, directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa, confirme que les pompiers ont répondu six fois, au cours des 18 dernières années, à des appels à cette adresse. Kim Ayotte n'a pas précisé si ces six appels incluent la catastrophe du 13 janvier.

Dans un courriel interne, Kim Ayotte, directeur général des Services de protection et d’urgence pour Ottawa, a confirmé que les pompiers avaient été appelés six fois au cours des 18 dernières années au 1995 chemin Merivale. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

M. Ayotte indique toutefois que le Service des incendies d'Ottawa (SIO) ne peut pas rendre publics les rapports détaillés de ces appels en raison des enquêtes en cours.

Le Service des incendies d'Ottawa SIO n'est pas non plus en mesure de divulguer des informations relatives à d'éventuelles violations en matière de santé et de sécurité à Eastway Tank, a déclaré le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa, car celles-ci relèvent du ministère du Travail.

Des témoins allèguent des pratiques dangereuses

D'anciens employés d'Eastway Tank ont ​​déclaré à CBC News avoir été témoins ou avoir eu connaissance de trois incendies distincts sur le site du 1995 chemin Merivale, au cours des dernières années. Les pompiers sont intervenus à au moins deux reprises en raison de ces incidents, selon ces anciens employés.

Ils ont également allégué avoir été témoins de plusieurs pratiques dangereuses à Eastway Tank, notamment de la soudure à proximité de liquides hautement inflammables et de seaux de chiffons imbibés d'huile.

Cette photo soumise par l'ancien électricien d'Eastway Tank, Chris Collins, montre les conséquences d'un incendie impliquant une balayeuse de rues, en mars 2021. M. Collins a déclaré à CBC que la photo a été prise par Danny Beale, décédé dans l'explosion à l'installation du chemin Merivale, le 13 janvier 2022. Photo : Gracieuseté/Chris Collins

Dans un communiqué publié mercredi dernier, le propriétaire et président d'Eastway Tank, Neil Greene, a qualifié ces allégations de non fondées .

Eastway Tank a toujours travaillé pour maintenir les normes de sécurité les plus élevées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les enquêteurs et coopérons pleinement pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé , a déclaré M. Greene, offrant ses condoléances aux familles des six travailleurs décédés : Rick Bastien, Danny Beale, Kayla Ferguson, Matt Kearney, Étienne Mabiala et Russell McLellan.

Un septième employé d'Eastway Tank a été grièvement blessé et demeure à l'hôpital.

L’usine Eastway Tank, qui abritait une grande zone de production, quatre aires de service, un atelier de peinture, une salle de soudage, des bureaux et des installations pour le personnel, a été construite en 1968.

Le commissaire des incendies a examiné les véhicules

Dans un gazouillis sur Twitter, vendredi, le Bureau du commissaire des incendies (BCI) a indiqué que son équipe d’enquêteurs avait fini de nettoyer les lieux de l’incident, mais que l'enquête sur l'origine, la cause et les circonstances [de celui-ci] se poursuit .

Début du widget . Passer le widget? La partie sur place de notre enquête sur l'incident du chemin Merivale (Nepean) est terminée et notre équipe d'enquêteurs a nettoyé les lieux. Notre enquête sur l'origine, la cause et les circonstances entourant cet incident se poursuit. @IncendiesOttawa @OttawaPolice pic.twitter.com/QgLQnmhImD — Bureau du Commissaire des incendies (@IncendiesON) January 21, 2022 Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans une déclaration transmise plus tard à CBC, le Bureau du commissaire des incendies BCI a expliqué qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et a confirmé que les enquêteurs du Bureau du commissaire des incendies BCI avaient interrogé un certain nombre de témoins importants pour l'enquête .

Les enquêteurs ont également examiné plusieurs véhicules, a ajouté le Bureau du commissaire des incendies BCI .

L'équipement sur place, y compris les véhicules, a été examiné dans le cadre de notre enquête. Nous avons rassemblé les preuves requises et l'équipement restera sur place , est-il précisé.

Chris Lawson du Bureau du commissaire des incendies en conférence de presse après l'explosion mortelle et le feu survenus à Eastway Tank. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

CBC News a vu des images montrant l'épave de deux camions-citernes dans la zone de production de l'installation.

L'explosion initiale, et peut-être les explosions suivantes, pourrait s'être produite dans cette partie du bâtiment.

La nature de toute scène d'incendie est unique et les enquêteurs prennent leur temps pour examiner en profondeur toutes les preuves et données avant de finaliser un rapport. Comme cette enquête ne fait que commencer, il serait prématuré de spéculer sur des conclusions ou un échéancier , a toutefois souligné le Bureau du commissaire des incendies BCI , vendredi.

Russell McLellan, Matthew Kearney, Richard Bastien, Kayla Ferguson, Danny Beale et Étienne Mabiala, les six victimes de l'explosion sur le chemin Merivale à Ottawa (de gauche à droite). Photo : Radio-Canada / Montage photo

Le Service de police d'Ottawa a interrogé au moins un ancien employé d'Eastway, Josh Bastien, dont le père, Rick Bastien, est décédé dans l'explosion.

Les familles et amis des victimes ont organisé une veillée privée à l'extérieur de l'établissement, vendredi soir. Les enquêtes en cours empêchent le public de se rapprocher du site de l'explosion.

Avec les informations d’Alistair Steele, CBC