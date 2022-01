Itinérance et froid extrême : l’Outaouais a atteint un point critique samedi soir

Au cours de la dernière semaine, le froid extrême a causé de sérieux maux de tête aux intervenants qui travaillent auprès des personnes sans-abris en Outaouais. Samedi soir, à la halte chaleur de Gatineau, on a atteint un point critique.

Dans un édifice qui accueille normalement une vingtaine de personnes, on en retrouvait près du double. Certains ont même été contraints de se reposer au sol. Le principal refuge pour sans-abri de Gatineau, le Gîte Ami, a quant à lui accueilli une soixantaine de personnes.

La directrice des services aux usagers du Gîte Ami, Roxane Simard, admet qu’il est aussi nécessaire, jusqu’à un certain point, de considérer la COVID-19 à travers toute cette logistique. Il y avait un manque d’espace. On va primer davantage la chaleur que la COVID présentement. La priorité est de réchauffer les gens. On ne veut pas que des gens à l’extérieur décèdent.

Pour éviter que la situation ne se reproduise, des intervenants du milieu ont demandé une rencontre urgente avec le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Cette rencontre a eu lieu samedi soir, et elle a fait en sorte qu’on a permis à certains sans-abris de se réfugier temporairement au motel Montcalm, dans le secteur de Gatineau.

Le Gîte Ami de Gatineau était lui aussi complet (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Par contre, personne ne veut avoir à gérer de telles situations régulièrement. Roxane Simard rappelle qu’il est essentiel d’avoir davantage d’endroits pour héberger les sans-abris : Ce qui manque, ce sont des logements abordables, où des gens peuvent y vivre avec une certaine supervision.

Mme Simard parle de gens un peu anxieux, qui ont besoin de soutien, mais pas de supervision 24 heures sur 24 .

Le service est ouvert, la semaine, de 17 h à 10 h 30, et la fin de semaine en tout temps (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Avec l’avertissement de froid extrême à Gatineau dimanche soir, les têtes dirigeantes du Gîte Ami et de la halte chaleur s’attendaient à être sollicitées encore une fois, mais heureusement, elles se disent en meilleure posture pour gérer la situation qu’elles l’étaient samedi soir.

