Des camionneurs se rendent à Ottawa pour dénoncer la vaccination obligatoire

Dimanche matin, un convoi de camionneurs a pris la route à Delta, en Colombie-Britannique, avec pour but de traverser une partie du pays pour se rendre à Ottawa afin de manifester contre la vaccination obligatoire.

En novembre, le gouvernement fédéral a adopté une mesure obligeant les camionneurs à être entièrement vaccinés contre la COVID-19 lorsqu’ils traversent la frontière pour revenir au Canada. Si ce n’est pas le cas, ils doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours.

Cette mesure, en vigueur depuis le 15 janvier, a engendré une levée de boucliers des camionneurs de partout au pays qui s’organisent maintenant en convoi national afin de souligner leur désaccord.

Le convoi est prévu de se rendre à Calgary dimanche soir et à Ottawa le 29 janvier. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Différents convois en provenance de diverses régions du pays sont prévus de se joindre à la manifestation en cours de route.

Ils comptent arriver à Ottawa le 29 janvier.

De nombreuses personnes se sont d’ailleurs rassemblées au point de départ et sur les bords de route afin de montrer leur appui au mouvement.

J’ai trouvé très important de venir pour soutenir moralement cet engagement que les camionneurs ont de traverser le Canada et de prendre une position par rapport à ce qui se passe actuellement et qui n’a plus aucun sens , explique Laurent, un cinéaste de Vancouver présent à Delta dimanche.

De son côté, la photographe Candice Camille a attendu le convoi à Kamloops dans ce qui était une ambiance très joyeuse . Elle se dit agréablement surprise par le nombre de personnes venues soutenir le mouvement.

C’est certainement plus grand que les camionneurs eux-mêmes et leur combat contre le passeport vaccinal. Je crois que les gens sont heureux d’avoir des champions qui lancent ce mouvement qui va, je crois, devenir beaucoup plus grand , lance-t-elle.

En date de dimanche à 15 h, une campagne de sociofinancement a amassé plus de 2,6 millions de dollars pour aider les camionneurs à financer cette traversée.

Des manifestants se sont rassemblés sur le bord de la route à Kamloops pour montrer leur soutien aux camionneurs. Photo : offert par Candice Camille

Perturbation de l’approvisionnement

Laurent Flambourari est chauffeur formateur depuis plus de 15 ans et traverse régulièrement la frontière canado-américaine. S’il ne souhaite pas entrer dans le débat entourant la politique vaccinale, il souligne que la mesure concernant la vaccination est déjà en place et que la manifestation arrive trop tard.

C’est un peu tard maintenant, parce que la mesure est déjà entrée en vigueur , dit-il.

Ce qui l’inquiète surtout, c’est le possible impact que le convoi et la mesure pourraient avoir sur l’approvisionnement au pays. Il demande à la classe politique d’agir rapidement en conséquence.

Il faudrait vraiment qu’il y ait une solution qui soit débattue et trouvée rapidement si on ne veut pas se retrouver avec un problème d’approvisionnement au niveau des matières premières ou des denrées alimentaires , explique-t-il.

L’Alliance canadienne du camionnage désapprouve

Dans un communiqué, l’Alliance canadienne du camionnage assure que la vaste majorité des camionneurs sont vaccinés contre la COVID-19 et continuent de traverser la frontière avec les États-Unis pour assurer la chaîne d’approvisionnement.

L’Alliance dit ne pas appuyer et désapprouve fortement les manifestations qui ont lieu sur les routes et les ponts. Elle invite plutôt les camionneurs mécontents à manifester sur la colline du Parlement ou à contacter leur député.

Cette mesure ne changera pas alors en tant qu’industrie, nous devons nous adapter et nous plier à cette obligation , écrit le président de l’Alliance, Stephen Laskowski.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny et Jenifer Norwell