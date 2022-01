Les chargés de cours de l’UQTR votent à 92 % en faveur de moyens de pression

Leur convention collective est échue depuis mai 2020.

Ils dénoncent la lenteur des négociations qui tournent en rond, selon Carole Neill. « Ça n'a aucun bon sens, ça suffit », lance la présidente du Syndicat des chargés de cours à l'UQTR.

Elle fait valoir que la charge de travail des chargés de cours a considérablement augmenté, notamment en raison des nombreuses demandes d'accommodement de la part des étudiants.

Carole Neill indique que les gens sont en colère parce qu'ils ont l'impression d'être méprisés alors qu'ils travaillent terriblement fort depuis deux ans .

Ils demandent une plus grande reconnaissance de la part de leur employeur. Pour vous dire, on a identifié 14 thèmes à traiter. Après un an et demi de négociations, il nous en reste 14 à traiter pour trouver des solutions, ajoute Carole Neill.