Rimouski se mobilise pour prendre soin de ses nouveaux arrivants

Ce n’est pas juste l’organisme porteur qui doit travailler sur une ville d’accueil, c’est toutes les instances qui doivent y travailler, parce qu’il y a des ajustements à faire partout , estime Caroline Houle, directrice générale d’Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL).

Le premier plan d’action mis en place par la Ville était plus centré sur les services à donner, pour répondre à des situations plus urgentes . Le nouveau plan, qui sera déployé pour les trois prochaines années, se concentre sur le succès, sur tous les plans, de l’intégration des nouveaux arrivants, explique Mme Houle.

Marie-Jeanne Aiitna Itono, arrivée à Rimouski l’été dernier, est venue apprendre à patiner, dimanche, au parc Beauséjour. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

De nombreuses initiatives sont ainsi prévues en concertation avec les acteurs du milieu, que ce soit les entreprises, le système éducatif ou les associations locales.

Dans son plan d'action en immigration 2022-2025, la Ville prévoit de travailler avec la Table de concertation en immigration de Rimouski-Neigette pour œuvrer dans des domaines de grande nécessité comme trouver une garderie ou un logement pour les nouveaux arrivants.

À l’automne dernier, l'UQAR avait une pénurie de logements pour ses étudiants étrangers. Le cégep avait quelques chambres de libres et a répondu présent et a prêté des chambres à l’UQAR. Ça, c’est un exemple. S’il n’y avait pas eu la table de concertation, l’UQAR et le cégep n'auraient peut-être pas pensé à communiquer entre eux , raconte Jocelyn Pelletier, porte-parole de la Table de concertation en immigration de Rimouski-Neigette.

Jocelyn Pelletier, porte-parole de la Table de concertation en immigration de Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Une autre des lignes directrices est d’aider les entreprises à accueillir et à intégrer les travailleurs étrangers. Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent AIBSL proposera, notamment, des formations de sensibilisation et de la médiation auprès des employeurs, pour comprendre quelles sont les différentes cultures et comment fonctionner avec elles en environnement de travail , indique Caroline houle. Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, qui sont nouvelles et qui sont vraiment importantes à Rimouski que l’on développe.

Autant d'actions pour permettre la rétention des nouveaux arrivants, et qui résultent de ce grand travail de concertation, dont est particulièrement fière la directrice générale d’Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent AIBSL . Je trouve intéressant d’avoir vu toutes ces différentes instances s’engager dans ce projet-là, parce que juste de faire la démarche, ça montre un intérêt, un engagement à faire la différence et à changer le milieu. Je trouve ça magnifique.

« Il y a des choses que l’on ne connaît pas. Le patin, le ski, ça ne se fait pas en Afrique et quand on vient à de telles activités, on apprend beaucoup », explique Nzizi Mpingi, participant à une activité organisée par AIBSL. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Entre mars 2020 et mars 2021, Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent a accompagné plus d'une centaine d'immigrants à s'installer dans la région.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs