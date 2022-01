Ultime consultation ce mercredi pour la future bibliothèque de Saskatoon

Les plans préliminaires à l’étude montrent un bâtiment moderne et aéré. Sa façade extérieure est un hommage aux tipis autchtones et aux maisons de bois ronds des Métis, alors que l’intérieur expose des parties de la charpente laminée.

Nous voulions trouver une idée qui permet de donner vie à ce qu’est la bibliothèque, une sorte de grand salon pour la ville, qui accueille tout le monde dans un environnement inclusif , explique l’architecte autochtone Alfred Waugh de Formline Architecture, l’un des concepteurs de la future bibliothèque avec Stephan Chevalier, de la firme Chevalier Morales Architectes.

Alors peu importe qui vous êtes, que vous soyez en fauteuil roulant, que vous soyez Autochtone, Métis ou plus âgé, ce sera un endroit que vous voudrez fréquenter , ajoute-t-il.

La future bibliothèque, qui coûtera 134 millions de dollars, sera située sur la Deuxième Avenue, entre les 24e et 25e rues.

Ses quatre étages seront interconnectés pour donner l’illusion d’un mouvement de cascade et laisseront entrer la lumière naturelle.

Plan du rez-de-chaussée de la future bibliothèque. Photo : Bibliothèque publique de Saskatoon

Au rez-de-chaussée se trouveront un auditorium, un café et une cuisine communautaire. Le premier étage sera dédié aux enfants et aux adolescents et comprendra un laboratoire d’innovation.

L’étage au-dessus sera consacré aux documentaires. On y trouvera un gardien du savoir en résidence et une salle de travail.

Le dernier étage sera consacré aux œuvres de fiction. On y trouvera aussi une salle de lecture, une galerie et un cercle d’apprentissage et de narration orale.

Plan de l'étage supérieur de la future bibliothèque, qui en compte quatre. Photo : Bibliothèque publique de Saskatoon

Alfred Waugh précise que les architectes veulent créer un bâtiment qui respecte les cultures, entre autres autochtones et métisses, présentes à Saskatoon.

Nous voulons que les gens se sentent à l’aise en circulant dans ces espaces, explique la directrice générale de la Bibliothèque publique, Carol Cooley. Nous voulons qu’ils sentent que cet espace les représente, que ce soit un endroit qu’ils veuillent visiter.

Carol Cooley indique que le cercle d’apprentissage du dernier étage représente un engagement envers la réconciliation. Il sera équipé d’une ventilation appropriée pour y permettre la tenue de cérémonies autochtones.

La directrice générale espère aussi que la future bibliothèque participera à la revitalisation de la zone nord du centre-ville dans laquelle elle sera installée.

Les plans définitifs du projet seront dévoilés plus tard en 2022. La bibliothèque devrait ouvrir en 2026.