L’accès à de nouveaux documents ravive l’espoir d’identifier les tombes anonymes

Le gouvernement fédéral prévoit transférer plus de 875 000 archives à la suite d’un accord signé avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) qui conserve toutes les archives et les témoignages recueillis durant la Commission de vérité et réconciliation.

Ces documents incluent le récit du pensionnat pour Autochtones de Kamloops, notamment l’histoire de l’institution, mais également de son administration, les registres de présence, les événements importants et les rapports d’abus.

Rosanne Casimir, lors d'un rassemblement devant l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops le 18 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Avoir accès à ces documents va permettre de ne pas traumatiser à nouveau les survivants des pensionnats pour obtenir des informations précises concernant ceux qui étaient présents au pensionnat et qui pourraient se trouver enterrés sous ces sépultures anonymes , souligne la Kukpi7 (cheffe) de la nation, Rosanne Casimir.

La communauté travaille avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR pour signer un protocole d’entente afin d’avoir accès à ces documents, indique le conseiller juridique de la nation, Don Worme. Ce sera la première fois que la communauté pourra consulter ces documents d’Ottawa.

La première tâche des Tk'emlúps te Secwépemc sera d’identifier les enfants qui sont disparus , dit-il en ajoutant qu’ils suivront les indices pour ce faire.

Selon le gouvernement fédéral, ces documents n’avaient pas pu être transmis plutôt en raison d’une absence de consentement de la part d’organisations religieuses, mais aujourd’hui, Ottawa retire cette obligation.

L’année dernière a été un moment décisif pour tous les Canadiens , a souligné le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors d’une conférence de presse, jeudi.

La découverte de tombes anonymes près d’anciens pensionnats à travers le pays a été une preuve tangible et douloureuse des abus dont ont souffert les enfants autochtones dans ces pensionnats , a-t-il indiqué.

Un processus qui prendra du temps

La survivante du pensionnat pour Autochtones de Kamloops, Rose Miller, n’a jamais vu ces documents qui seront partagés par Ottawa. Elle sait toutefois qu’ils contiennent des informations qu’elle souhaite révéler au grand jour.

Je veux que les gens connaissent la vérité à propos de ce qui s’est passé , dit-elle.

Selon elle, il faudra cependant que les survivants aient accès à ces documents avant qu’ils ne soient rendus publics afin de s’assurer que certaines informations personnelles ne sont pas divulguées sans leur consentement.

Il y a des enfants qui sont nés de prêtres, de frères ou de travailleurs qui œuvraient là-bas , dit-elle en ajoutant que ces informations peuvent être très personnelles et que seuls les survivants sont en droit de décider ce qui sera rendu public ou non.

L'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops est devenu un lieu de recueillement. Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Rose Miller, aujourd’hui âgée de 80 ans, souligne que le temps presse puisque plusieurs survivants des pensionnats sont déjà décédés alors que le temps amenuise la mémoire des autres. Elle ne veut pas laisser à ses enfants la responsabilité de fouiller dans ces documents et de tenter d’en comprendre le sens.

J’ai une maladie du rein et je peux avoir une insuffisance rénale à n’importe quel moment. Si j’ai en ma possession ces documents, je peux voir ce que je donne à mes enfants ou si je dois leur expliquer ce que je souhaite voir publier ou non , explique-t-elle.

Les documents concernant dix autres pensionnats seront également transférés au Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR , soit les documents des pensionnats d'Assumption, de Fort Vermilion, de Grouard et de Sturgeon Lake en Alberta, de Kuper Island et de St. Mary’s en Colombie-Britannique, de Mistassini Hostels et de Fort George au Québec, de Kivalliq Hall au Nunavut et de Norway House au Manitoba.

Avec les informations de Olivia Stefanovich