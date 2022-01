Passeport vaccinal dans les grandes surfaces au Québec : le décret se fait attendre

Le décret devrait être publié ce soir pour une entrée en vigueur demain , indique l'attaché de presse de François Legault, Ewan Sauves.

Cette mesure s’applique aux commerces dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés (16 000 pi2), à l’exception des épiceries et des pharmacies, qui offrent des services jugés essentiels.

L’annonce faite il y a 10 jours par le gouvernement a provoqué des réactions, notamment auprès de certaines enseignes et de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

C’est ironique : on nous demande de bouger, de nous ajuster, mais les paramètres, on ne les a toujours pas , confie Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMAT . M. Darveau aimerait bien savoir si cette mesure est assortie d'une échéance et surtout si ce seront bien uniquement les consommateurs qui devront s'y conformer tandis que les entreprises en seront exemptées.

« On a confiance que le gouvernement, dans sa sagesse, va exclure les travailleurs de la construction, sinon ça empêcherait alors ces gens de gagner leur vie. » — Une citation de Richard Darveau, président de l’AQMAT

Plus globalement, M. Darveau se questionne sur l’utilité de ces mesures de contrôle qui vont occuper une partie des employés dans un contexte de pénurie de personnel.

Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction Photo : Radio-Canada

Est-ce qu’on est en train d'enquiquiner 92 % de la population pour quelques-uns qui ne sont pas en phase avec les mesures et qui pourront continuer de faire leurs achats comme si de rien n’était, puisque 80 % des commerces ne sont pas concernés par les mesures? se demande-t-il.

Du côté de l'Association de la construction du Québec, son porte-parole Guillaume Houle dit qu'il n'a pas eu vent d'une quelconque exemption. Il précise toutefois que ça ne pose pas de problème au nombre de son association, puisque les matériaux sont souvent livrés directement aux chantiers.

Par ailleurs, des pharmaciens propriétaires intégrés à des grandes surfaces telles que Walmart ou Costco craignent de ne plus pouvoir contribuer à la vaccination des Québécois ou recevoir des clients non vaccinés, notamment les toxicomanes qui y reçoivent un traitement de substitution aux opiacés.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de vous assurer d’exclure nos pharmacies, comme l’ensemble de celles de nos confrères, des mesures d’exigence de la preuve vaccinale dans les grandes surfaces , demandent-ils dans une lettre écrite au gouvernement et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Soutien de la rue avec quelques bémols

La majorité des gens interrogés dimanche ont dit approuver l’imposition du passeport vaccinal dans certains magasins à grande surface. Il faut enrayer la pandémie et aider ceux qui sont au front dans les hôpitaux , a notamment mentionné une cliente à la sortie d’un grand magasin.

Des personnes vaccinées ont cependant manifesté une certaine forme de soutien aux personnes non vaccinées et ont exprimé des questionnements quant à l’utilité de cette mesure. Le variant Omicron est moins fort, alors ce n'est peut-être pas plus mal si les gens l'attrapent et s’immunisent ainsi naturellement , a lancé un père de famille adéquatement vacciné mais irrité par les nombreuses fermetures.

Si le gouvernement durcit les règles d’un côté, il les allège toutefois de l’autre. En effet, c’est aujourd’hui que prenait fin l’obligation pour les commerces de fermer le dimanche. Afin de contribuer à limiter la hausse fulgurante du nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19, ils avaient dû fermer leurs portes les dimanches 2, 9 et 16 janvier.

Avec les informations de Gabrielle Proulx, de Thomas Gerbet, Colin Côté-Paulette et de La Presse canadienne