Le cri du coeur d’une artiste face au confinement

L'artiste saguenéenne écrit que son moral ainsi que celui de ses collègues du milieu artistique est à son plus bas. La troupe a recommencé à répéter en vue de présenter une pièce sur laquelle elle travaille depuis 2018, mais sans savoir vraiment si et quand ce sera possible.

Elle déplore qu’il n’y ait pas de perspectives quant à une réouverture des salles.

Tout ce qu’on nous dit de la part du ministère, c’est : "On comprend".

Vicky Côté déplore que le milieu culturel écope encore une fois, même si, selon elle, les règles sanitaires sont plus faciles à faire respecter dans une salle de spectacle que dans d'autres milieux comme les commerces par exemple.

Dans la première année, tout le monde mettait l’épaule à la roue disait d’accord, on comprend, on ferme tout. Après ça, on vient à se demander au bout de deux ans pourquoi on est toujours les premiers fermés et les derniers à rouvrir quand les lieux culturels sont des lieux où la distanciation est respectée , indique-t-elle.

Elle estime que depuis le début de la pandémie, la culture a aidé bien des gens à conserver leur santé mentale.