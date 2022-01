Le bilan des hospitalisations monte à 252 patients, soit 8 de plus que la veille

La Saskatchewan enregistre 252 hospitalisations dimanche en raison de la COVID-19, soit 8 personnes de plus que la veille, selon la mise à jour réalisée dimanche.

Parmi les patients, 26 sont aux soins intensifs, un bilan qui n'a pas changé comparativement aux chiffres de samedi.

Aucun décès supplémentaire n'est signalé dans la mise à jour provinciale. À ce jour, 972 personnes sont mortes de la maladie en Saskatchewan.

Selon les autorités sanitaires, 1629 cas de COVID-19 détectés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR s'ajoute au bilan provincial qui est maintenant de 109 484 cas depuis le début de la pandémie.

Le total le plus élevé est enregistré à Saskatoon avec 452 nouveaux cas et à Regina où 358 nouvelles infections sont signalées, selon les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR réalisés.

Actuellement 13 290 cas sont toujours actifs dans la province.

La Saskatchewan affirme avoir réalisé 3869 nouveaux tests de dépistage PCR au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 1 411 906 le nombre total de tests réalisés dans la province depuis le début de la pandémie.

Vaccination

Samedi, la province a indiqué que 1962 nouvelles doses de vaccin ont été administrées aux personnes admissibles.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 844 937 doses ont été administrées.

Actuellement, 885 917 Saskatchewanais ont reçu leurs deux doses.

La province signale des cas d’effets secondaires indésirables après l'administration d’un vaccin contre la COVID-19. En date du 15 janvier, 1155 cas sont enregistrés, soit 0,052 % des doses distribuées.

Les effets secondaires les plus fréquents en Saskatchewan sont : les éruptions cutanées, l’érythème au point d’injection et la paresthésie et le sentiment de chatouillement ou de picotement près du lieu d’injection.

La province signale également 90 cas d’effets secondaires graves, ce qui représente 0,004 % des doses administrées dans la province. Il s'agit de situations qui peuvent entraîner la mort, mettre la vie d’une personne en danger, nécessiter une hospitalisation ou encore mener une incapacité ou un handicap.