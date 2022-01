La vaccination conte la COVID-19 est lancée à Waterville TG

Waterville TG espère vacciner une cinquantaine de personnes dimanche au cours de la première journée de vaccination.

Le président de l'entreprise, Benoît Tétrault explique que Waterville TG était préparée à déployer une telle campagne puisqu'elle offrait déjà la vaccination contre l'influenza et le zona, notamment.

« On trouve ça très intéressant de donner ce service-là à nos employés pour qu'ils soient vaccinés plus rapidement. On est contents de participer à l'effort. »

La majorité des personnes obtiendront leur troisième dose, mais certaines y recevront leur première ou leur deuxième dose. Une donnée encourageante, selon Benoît Tétrault.

Le vaccin est administré notamment par des employés de l'entreprise, dont Brigitte Lapierre qui est conseillère en gestion d'invalidité à Waterville TG. L'employée qui est également infirmière auxiliaire a immédiatement levé par main pour participer à l'opération vaccination.

Ça m'interpellait vraiment qu'on vaccine nos gens chez nous pour faire un effort collectif avec la santé publique , souligne-t-elle.

Elle estime que cette campagne favorise la vaccination des employés et offre une expérience positive dans l'entreprise.

Le lancement de la vaccination dans cette entreprise a notamment permis à des employés d'obtenir leur vaccin trois semaines plus tôt qu'en centre de vaccination ou en pharmacie.

C'est le cas de l'employé Raynald Philippon qui a pu devancer son rendez-vous prévu à la mi-février pour sa troisième dose.

« J'aime mieux venir ici, c'est plus simple, on connaît les gens et c'est beaucoup plus vite aussi. C'est une expérience vraiment agréable. »