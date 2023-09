L’homme d’affaires matanais Walter Bélanger est mort

L’Est-du-Québec a perdu dimanche un grand homme d’affaires. Le fondateur de Béton Provincial Ltée, Walter Bélanger, s’est éteint à l’âge de 94 ans.

Né à Matane en 1928, Walter Bélanger est le plus jeune d’une famille de 13 enfants.

Il tombe rapidement dans le monde des affaires, son père étant un important commerçant de bois et de chevaux.

Ouvrir en mode plein écran Marguerite (Margot) et Walter Bélanger lors de leur mariage, le 30 octobre 1958 Photo : photo fournie par Nathalie Lévesque

L’aventure Béton Provincial

C’est en 1960 qu’il achète Deschênes et Bernier inc., qui deviendra Béton Provincial Ltée.

Walter Bélanger voit grand et acquiert rapidement des usines au Québec dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, et de la Côte-Nord et d'autres au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran L'usine de Béton Provincial à ses débuts Photo : Béton Provincial Ltée

C’est la signature d’un important contrat en 1973 qui marque un tournant pour l’entreprise. Béton Provincial Ltée. doit alors fournir à Hydro-Québec le béton de la centrale hydroélectrique Outardes-2, à Pointe-aux-Outardes, sur la Côte-Nord. Il s’agira de la première d’une longue série de collaborations avec la société d’État.

En plus de la construction et de la réfection de barrages hydroélectriques, les produits de Béton Provincial serviront notamment au pont Jacques-Cartier à Montréal et à l’aluminerie Alouette à Sept-Îles.

L’entreprise a toujours son siège social à Matane, et est encore aujourd’hui l’un des plus importants fabricants de béton préparé de l’est du Canada.

En 2022, elle regroupait plus de 80 usines de béton et de produits préfabriqués au Québec et dans les Maritimes, et engageait 2000 employés.

En 2019, l’entreprise matanaise figure au 108e rang des 500 plus grandes entreprises du Québec, dans un palmarès du magazine Les Affaires.

Étant son principal client, Béton Provincial a tenté, en vain, de mettre la main sur la cimenterie McInnis en Gaspésie au tournant des années 2020.

Ouvrir en mode plein écran À l'usine Béton Provincial, en 1986, on fabrique des blocs qui seront utilisés pour la construction du nouveau pénitencier à Port-Cartier. Photo : Archives la Voix gaspésienne, Photo Romain Pelletier

Un homme impliqué dans sa communauté

En parallèle de ses activités chez Béton Provincial, il est administrateur et vice-président de la Compagnie de gestion de Matane, fondée en 1973, qui a exploité le traversier-rail reliant Matane à Baie-Comeau. Il y travaille jusqu’en 1999. Près de 50 ans plus tard, ce lien entre les deux rives existe toujours, et c’est le Georges-Alexandre-Lebel qui assure les liaisons.

Investi dans son milieu, Walter Bélanger a aussi été membre de plusieurs conseils d’administration, dont ceux de la Société québécoise d’exploration minière et de la Banque Nationale du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Portrait de Walter Bélanger, lors du 55e anniversaire de Béton Provincial Ltée, le 6 mai 2015 Photo : photo fournie par Nathalie Lévesque

Philanthrope, il fut le principal commanditaire de la finale des Jeux d’hiver du Québec de 1979 à Matane. Il participe également à des campagnes de financement de différentes universités et de la Fondation de l’hôpital de Matane.

Ouvrir en mode plein écran Walter Bélanger reçoit l'insigne de Chevalier de l'Ordre national du Québec par le premier ministre Jean Charest en 2005. Photo : Archives de l’Ordre national du Québec

En 1999, il devient membre de l’Ordre du Canada. En 2005, il est fait Chevalier de l’Ordre national du Québec.

En 2021, une bourse Grands Bâtisseurs est créée à son honneur par le mouvement FIDEL de la Matanie. Elle sera remise pendant cinq ans.

Très discret, Walter Bélanger n’a que très rarement accordé d'entrevues.

Ouvrir en mode plein écran Walter et Marguerite (Margot) Bélanger, Noël 2008 Photo : photo fournie par Nathalie Lévesque

Paver la voie à la prochaine génération

Comme dit le dicton : Le fruit ne tombe jamais bien loin de l’arbre . Les enfants de Walter et Margot Bélanger (née Marguerite Côté) auront, eux aussi, de grandes ambitions.

Trois de leurs quatre enfants ont pris la relève de l’entreprise. Les deux filles aînées, Brigitte et Nicole, sont respectivement directrice des services administratifs et vice-présidente de Béton Provincial.

Ouvrir en mode plein écran L'usine Béton Provincial à Matane aujourd'hui Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Leur fils André tient maintenant les rênes de l’entreprise à titre de président-directeur général. Il y a fait son entrée en 1992, et c’est sous son impulsion que l’entreprise étend ses activités à la Capitale-Nationale, la Mauricie et le Grand-Montréal.

La jeune des filles, France Margaret Bélanger, fait son entrée au sein de l’organisation du Canadien de Montréal en 2013. En 2021, elle devient présidente sports et divertissement du Groupe CH, en plus d’être gouverneure suppléante à la Ligue nationale de hockey.