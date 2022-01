Procréation assistée : un conflit qui brise des rêves

C’est tellement choquant de se faire dire au final : trop tard à 41 ans, tu n’es plus bonne à rien , affirme-t-elle, la voix remplie d'émotion.

Environ 6000 $ de médicaments attendent présentement sur une tablette de son réfrigérateur. Si le gouvernement ne fait pas volte-face, elle devra les jeter à la poubelle : elle n’a pas les moyens de dépenser des milliers de dollars pour la procédure.

L’Association infertilité Québec demande au gouvernement une rétroaction pour les patientes comme Stephany Westover qui ont perdu leur admissibilité durant le conflit.

« Pensez aux patientes qui ont eu 41 ans entre le 15 novembre et aujourd’hui et peut-être demain et après-demain ou dans une semaine. Ces femmes vont perdre leur cycle gratuit en raison d’un conflit qui n’est pas le leur. »