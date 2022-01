Une mégaclinique de vaccination d’un jour inaugurée à Toronto

Selon le maire John Tory, plus de mille rendez-vous sont disponibles lors de l'événement qui se tient de 11 h à 19 h au centre Aviva de l'Université York.

Les personnes qui se présentent spontanément sont les bienvenues, a précisé M. Tory lors de l'inauguration dimanche en matinée.

Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est essayer de vacciner des centaines de personnes dans le Nord-Ouest , a indiqué John Tory.

Il a rappelé qu'il y a de grandes variations en matière de vaccination de la population de la métropole, certains quartiers ayant des taux de vaccination de 80 % et plus et d'autres des taux de vaccination de 30 % et plus.

Ce n'est pas une façon de garantir la sécurité et la santé de tous. C'est pourquoi nous faisons un effort particulier pour venir dans cette partie de la ville, où certains quartiers sont sous-vaccinés , a-t-il déclaré.

Il est possible d'obtenir tant la première, la deuxième que la troisième dose ou encore des doses pour enfants des vaccins Pfizer ou Moderna.

En tout, 48 travailleurs de la santé ont été mobilisés pour l'événement qui a une capacité de vaccination de 400 personnes par heure, selon le maire.

Son inauguration s'est tenue en présence du conseiller Joe Cressy, président du conseil de santé de Toronto, du conseiller Anthony Perruzza, qui représente le quartier 7 Humber River-Black Creek, et du ministre de l'Éducation de l'Ontario Stephen Lecce.

Rendre l'expérience agréable

La Commission de transport de Toronto a affrété des autobus pour aller chercher les résidents du secteur. Des navettes partent de neuf points de ramassage, dont des centres commerciaux et des centres de loisirs locaux.

De la musique, des jouets et des chiens-guides de la Fondation des lions du Canada sont notamment présents pour rendre l'expérience de la vaccination la plus agréable que possible aux résidents.

Selon la ville, plus de 90 % des résidents de Toronto ont reçu une dose de vaccin, plus de 87 % en ont reçu deux et plus de 53 % en ont reçu trois.

Avec ds informations de CBC