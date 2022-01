Si les salons de coiffure et d'esthétique ont connu des records de clientèle lors du premier déconfinement, ce n'est plus tout à fait le cas en cette cinquième vague de COVID-19.

La propriétaire du commerce Talo Spa à Rimouski, Michèle Charland, constate que la clientèle n'est plus au rendez-vous.

« Les trois dernières semaines, c'est une baisse de 40 %. C'est la première vague qu'on ressent le plus. Il faut dire qu'il y a beaucoup plus de cas de COVID-19 aussi. » — Une citation de Michèle Charland, propriétaire de Talo Spa Rimouski

Selon elle, la hausse du nombre de nouvelles infections quotidiennes modifie les habitudes de consommation de la clientèle.

Les annulations, c'est des gens qui doivent soit rester à la maison parce qu'ils ont un enfant qui a la COVID-19 ou soit eux-mêmes ont été en contact avec la maladie , explique-t-elle.

Mme Charland est également préoccupée par le sort que réserve le variant Omicron à sa vingtaine d'employés pour qui elle n'a eu le choix de diminuer de 40 % les heures de travail.

J'ai passé plusieurs heures avec l'assurance-emploi. Je me sens responsable de trouver la bonne solution pour eux , indique-t-elle.

De son côté, Andrée Blouin, propriétaire d'un salon de coiffure, a pris la décision d'imposer le passeport vaccinal, même s'il n'est pas exigé dans ce type de commerce pour le moment, afin de rassurer sa clientèle.

J'ai demandé le passeport parce qu'on est beaucoup à proximité, par exemple quand on lave les cheveux. Donc, je me suis dit, ''je vais ralentir un peu ici, on va protéger mon personnel, les clients et aussi le réseau de la santé'' , affirme-t-elle.

Même si elle observe, elle aussi, une légère baisse de la clientèle en raison de cette mesure, sa priorité demeure la prévention des infections.

« C'est pas une question de dire ''toi tu es vacciné, toi tu n'es pas vacciné'', c'est une question de sécurité pour mon entreprise. » — Une citation de Andrée Blouin, propriétaire d'un salon de coiffure

Une tempête parfaite se pointe à l'horizon, selon le directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jonathan Laterreur.

La morosité économique et la fatigue pandémique dans un contexte de forte inflation font craindre le pire (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Évidemment, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux habitudes de consommation des gens. On espère que tout le monde va continuer à appuyer l'achat local , lance-t-il.

Des économistes envisagent d'ailleurs l'année 2022 avec prudence en raison du variant Omicron et des restrictions sanitaires imposées dans la province.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse