Avertissement de froid extrême débutant dimanche soir

Une autre vague de froid sibérien est attendue dans la région au cours des prochaines heures. Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour Gatineau, Ottawa et l’Est ontarien débutant dimanche soir.

Les températures ressenties atteindront entre -35 et -38 degrés Celsius par endroit, avec le refroidissement éolien.

Le mercure devrait monter lundi matin.

Environnement Canada recommande aux gens qui s’exposent au froid de surveiller attentivement l’apparition de symptômes tels que l’essoufflement, les douleurs thoraciques, les douleurs et faiblesses musculaires, ainsi que les engourdissements et le changement de couleur des doigts et des orteils.

« Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien », prévient Environnement Canada.