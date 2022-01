Un comité de planification et de mise en œuvre du projet Onimiki au Témiscamingue

Le comité est composé de plusieurs maires qui devraient faire le suivi de l'évolution du dossier.

Onimiki est un projet d'une minicentrale de 42 mégawatts situés dans le sud du Témiscamingue mis en place en collaboration avec les communautés autochtones de Kebaowek et de Wolf Lake.

Hydro-Québec a lancé en fin d'année un appel d’offres pour l'acquisition 480 MW d’énergie renouvelable.

La MRC compte aller de l'avant et déposer son dossier d'ici le mois de juillet prochain.

« Nous on a un projet qui est Onimiki qui est sur la table depuis plusieurs années. Notre objectif c'est de soumettre le projet détaillé à Hydro-Québec dans le cadre de l'appel à projets de [l'entreprise]. » — Une citation de La préfète Claire Bolduc

Notre projet a des avantages certains notamment par les possibilités de réalisation qui sont très facilitantes. C'est un projet en partenariat avec les Premières Nations, c'est un projet qui est simple à réaliser dans le contexte des projets hydro-électriques. C'est un projet au fil de l'eau qui ne requiert pas d'ouvrage de rétention de masses d'eau très importantes. On a bon espoir que ce sera un projet qui sera bien reçu , explique la préfète Claire Bolduc.

Selon une évaluation indépendante, le projet de deux minicentrales pourrait générer dès la première année des revenus nets de 1,880 M$ pour les Premières Nations et la MRC.

Du nouveau pour le touladi sur le Kipawa

La MRC de Témiscamingue renouvelle sa participation au projet de réensemencement du lac Kipawa.

La participation de la MRC s'élève à 6000 $ par année durant les quatre prochains ans.

Le programme de repeuplement du touladi est géré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

La première phase du projet de trois ans est arrivée à échéance en 2021.

Il est interdit de pêcher le touladi au lac Kipawa. Photo : Radio-canada

Le ministère a présenté les résultats de son projet et la préfète Claire Bolduc demande que cette information soit fournie aux riverains du lac Kipawa.

C'est une donnée qui ne nous appartient pas et qui a été relevée par le ministère d'où notre insistance à ce qu'ils partagent l'information auprès des riverains. Ce qu'on a pu constater c'est qu'il n’y a pas de diminution, mais il n’y a pas non plus d'augmentation significative suite au réensemencement. On doit poursuivre donc le travail pour nous assurer que la population du touladi se rétablisse et qu'elle réaugmente , dit-elle.

Rappelons que la pêche d'hiver est interdite sur les lacs à touladi, dont le Kipawa pendant la durée du projet.