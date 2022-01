COVID-19 en Ontario : 56 morts et des hospitalisations en légère baisse

Selon les dernières données de Santé publique Ontario, il y a actuellement 3797 personnes atteintes de la COVID-19 dans les hôpitaux de la province.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, souligne toutefois que certains hôpitaux de la province ne partagent pas leurs données au cours de la fin de semaine.

Il y a par ailleurs 604 malades aux soins intensifs. Samedi, ils étaient 600.

Parmi ces personnes, 375 sont sous respirateurs, soit une légère baisse par rapport aux 378 personnes dans cette situation signalées samedi.

En matière de vaccination, la province a administré plus de 79 000 doses au cours des dernières 24 heures.

Au total, 91,6 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose et 88,9 % ont reçu deux doses.

