Reprise des entrainements : le milieu sportif en région s’impatiente

Des responsables des associations de sport croient que Québec doit répondre rapidement au milieu pour assurer le bien-être des enfants.

Le président de Hockey Abitibi-Témiscamingue affirme que les jeunes ont très hâte de reprendre les activités surtout après le retour en classe.

Christian Beaulé dit d'ailleurs qu'il est déçu que le gouvernement n'ait pas annoncé d'assouplissements lors de la conférence de presse de jeudi.

Selon lui, Québec doit donner un échéancier précis de retour au sport.

Pour la morale des jeunes, comme là c'est un petit peu plus difficile de leur expliquer pourquoi ils ne peuvent pas reprendre leurs activités. C'est pour ça qu'on aimerait pouvoir recommencer dans les plus brefs délais [...] Il faut que les enfants bougent , explique le responsable.

Depuis quelques semaines on leur demande d'être principalement devant les écrans, il n’y a aucun sport de disponible. On est en pleine période hivernale, à - 32 degrés, ce n'est pas évident d'aller faire du sport à l'extérieur. C'est pour ça que c'est important que les jeunes reprennent leurs activités, que ce soit le hockey ou n'importe quelle autre activité physique , ajoute Christian Beaulé.

Même son de cloche du côté du Club de soccer Boréal qui place la santé mentale des jeunes parmi ses priorités.

Son directeur général, Sylvain Desnoyers, affirme que ses membres attendaient avec impatience une annonce du gouvernement.

On reçoit beaucoup d'appels et de courriels pour savoir si on a des informations privilégiées. Assurément tous nos jeunes ont tous hâte de revenir sur les terrains. Dans le fond on prend nos jeunes de concentration scolaire de secondaire qui eux aussi pratiquent le sport au niveau de notre club les soirs et c'est unanime le retour est très attendu de leur part , dit-il.

Il affirme que son organisation est prête à s'adapter aux mesures sanitaires comme elle l'a toujours fait. Nous avec Soccer Québec on a eu plusieurs protocoles de retour en jeu depuis le début de la pandémie. On est très conscients que ça demande des ajustements et on est allé jusqu'à, pour nos concentrations scolaires par exemple, pratiquer le sport avec le masque tout le long de l'activité. Soccer Québec fait un très bon travail pour nous encadrer et négocier avec le gouvernement les mesures à prendre et habituellement ça se passe assez bien et assez rapidement pour un retour au jeu , indique Sylvain Desnoyers.

De son côté, Hockey Québec demande au gouvernement un plan d’action pour le retour du sport et souhaite faire partie de la solution.