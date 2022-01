Brooke Henderson à deux coups de la tête du Tournoi des championnes

L'Ontarienne, qui n'a commis aucun boguey dans ronde, rôde à -11 de la tête, occupée par Nelly Korda à -13.

Nelly Korda a toutefois gardé une avance d'un coup devant Gaby Lopez et Danielle Kang, toutes deux à -12. Les trois joueuses ont ramené une carte de 69, samedi. Korda a inscrit quatre oiselets et a commis un seul boguey, au 12e trou. Lopez et Kang ont évité le boguey, y allant de trois oiselets chacun.

Joueuse la mieux classée au monde, Korda affiche -13. Elle a gagné cinq tournois en 2021, dont l'or olympique à Tokyo.

Kang a brièvement été la meneuse sur le deuxième neuf.

Yuka Saso est à -10, ayant joué 68 elle aussi.

La compétition regroupe 29 joueuses ayant gagné un tournoi de la LPGA au fil des trois dernières saisons.