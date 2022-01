Le PLQ veut créer une escouade de déconfinement

Pour faire face à la grogne et à l'impatience liées au maintien des mesures sanitaires au Québec, le Parti libéral propose de créer une escouade qui aurait pour tâche de planifier le retour à la normale et d'élaborer un plan de déconfinement.

La cheffe Dominique Anglade estime qu'il est temps que les Québécois apprennent à vivre avec le virus et que le gouvernement Legault cesse de gérer la pandémie comme une crise à la petite semaine. Pour y arriver, elle réclame la création d'une unité spéciale qui porterait le nom de COVIE-19 et elle soumet même au gouvernement un logo et un slogan qui se lirait comme suit : Collaborons pour mieux vivre avec le virus .

Les libéraux ont imaginé ce logo accompagné d'un slogan pour l'unité spéciale qu'ils veulent voir créée. Photo : Parti libéral du Québec

Cette unité spéciale aurait comme objectif de déterminer les mesures sanitaires à mettre en œuvre pour assurer la relance rapide et sécuritaire de l'économie et pour éviter de devoir reconfiner la population si une sixième, une septième ou une huitième vague pointait à l'horizon. Un plan devrait être élaboré pour chacun des secteurs puisque le monde des affaires, la restauration, la culture, le milieu manufacturier, les écoles et les lieux de culte n'ont pas les mêmes défis à relever.

L'escouade serait créée pour une période d'au moins trois ans et aurait aussi le mandat d'établir des calendriers d’approvisionnement en matériel médical, en médicaments, en tests de dépistage et en équipement d’aération, en plus de mettre sur pied un réseau de distribution à domicile, dans les écoles et dans les entreprises. Elle serait aussi responsable de la planification des campagnes de vaccination.

Par ailleurs, les libéraux reprochent au gouvernement de n'avoir que des experts en santé et en communication au sein de la cellule de crise actuelle. L'escouade qu'ils imaginent serait donc composée de représentants des divers ministères concernés. Des fonctionnaires des ministères de l'Économie, de l'Éducation, de la Culture et du Tourisme, par exemple, seraient réunis pour travailler en collaboration avec les principaux acteurs du terrain, par exemple le Conseil du patronat ou l'Union des artistes.

Un comité scientifique indépendant, dirigé par le scientifique en chef du Québec, serait aussi formé pour guider les membres de l'unité dans leurs décisions sur le plan scientifique.

Dominique Anglade fait cette proposition à François Legault deux jours après avoir décidé de ne plus participer à la réunion hebdomadaire au cours de laquelle le premier ministre s'entretient avec les chefs des partis d'opposition pour faire le point sur la situation et pour entendre leurs suggestions.

Le gouvernement est critiqué de toute part depuis qu'il a annoncé que, contrairement à l'Ontario, le Québec ne compte pas assouplir les mesures sanitaires pour le moment. La pression est forte! a lancé le premier ministre Legault en conférence de presse jeudi dernier.

Un mouvement de désobéissance civile prend forme chez les restaurateurs alors que certains d'entre eux menacent d'ouvrir illégalement leur salle à manger le 30 janvier. Les fédérations sportives plaident pour la reprise rapide de leurs activités, jugées essentielles pour le moral des jeunes, et la Table interreligieuse du Québec réclame la réouverture des lieux de culte en faisant valoir que, pour les personnes croyantes, la prière constitue un important soutien à la santé mentale.