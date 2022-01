Départ de Jean Fontaine : une pétition se prépare pour réclamer des explications

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes demandent à la direction et au conseil d’administration d’Envol 91 d'expliquer ce départ inattendu.

Auditrice et ancienne animatrice bénévole à Envol 91, Hélène Perreault fait partie de ceux qui réclament des explications.

La radio est une radio communautaire qui s’adresse à la communauté, et quand un animateur comme Jean Fontaine, qui est vraiment un pilier, décide de partir avec des raisons qui ne sont pas expliquées, c’est vraiment étrange , dit-elle.

Il est impossible de faire des commentaires sur la page Facebook de la radio, explique l’ancienne animatrice. Or, les gens veulent avoir des explications sur ce qui s'est passé .

Hélène Perreault, dans les studios de Radio-Canada en 2018. (archives) Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Elle pense donc que la pétition est une bonne idée et elle lui a donné son appui.

La signature de 25 membres de l’organisme communautaire est nécessaire pour exiger la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, selon les statuts et règlements de la radio.

Mardi, Jean Fontaine a annoncé sur sa page Facebook avoir remis sa démission au conseil d'administration. C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai présenté ma démission ce matin au conseil d'administration de la Radio communautaire , écrit-il.

Comme je suis soumis à un accord de confidentialité, ajoute-t-il, je suis dans l’impossibilité de commenter sur les raisons qui m’ont poussé à poser ce geste.

Samedi, son message avait suscité 255 réactions et 141 commentaires.

L’ancien animateur ne quitte pas le cœur léger. Au cours des 39 derniers mois, j’ai donné une grande partie de mon cœur, de mes énergies et de mon talent à Envol 91. Toujours dans la joie et la bonne humeur , écrit Jean Fontaine, avant d’énumérer les projets qu’il a menés à la radio et les succès des dernières années.

Sur les médias sociaux, beaucoup de gens apprécient Jean Fontaine , rappelle Hélène Perreault.

Jean est un des fondateurs d’Envol, c’est un animateur très professionnel, il a travaillé à Radio-Canada comme on le sait, il a formé beaucoup de gens, dont moi, il a toujours des bonnes idées, il a de l’énergie en ondes et c’est un très bon improvisateur.

« C’est un animateur rare. C’est une perte pour la radio communautaire. » — Une citation de Hélène Perreault, auditrice et ancienne animatrice bénévole

Elle rappelle que la radio a récemment réussi à amasser 60 000 $ grâce au travail de son ancien animateur, lors d’un radiothon en hommage à Denise Lécuyer. Les fonds ont servi à rénover le studio, maintenant dédié à la mémoire de l’ancienne animatrice bénévole morte en 2020.

Jean Fontaine s,est donné corps et âme pour ça, lance Hélène Perreault. C’est bizarre, après avoir fait ça, après avoir fait le studio Denise-Lécuyer, c’est étrange que ça se passe comme ça.

Dans ce contexte, la radio communautaire doit des réponses à la communauté, affirme-t-elle. Et si elle peut comprendre que la situation puisse exiger une certaine réserve de la part de la direction, ils peuvent tout de même nous dire ça pendant une AGA, nous dire pourquoi ils ne peuvent pas en parler, pourquoi ils nous ont laissé comme ça sans animateur tout à coup .

L'émission du matin est un phare pour une station de radio. C’est difficile pour les auditeurs de s'adapter à un nouvel animateur. J’aimerais entendre les raisons.

Ce départ survient dans un contexte de changement à la radio. En octobre dernier, Yaya Doumbia, qui a dirigé la radio pendant 9 ans, a quitté la direction générale et accepté un poste au gouvernement fédéral. La nouvelle directrice générale, Fatimaty Gueye, est entrée en poste en décembre.

Les responsables d’Envol 91 n’ont pas donné suite aux demandes d’entrevues de Radio-Canada, et l’organisatrice de la pétition sur Facebook a décliné l’invitation en disant qu’il fallait plutôt diriger nos questions vers le conseil d’administration.

Avec les informations de Laïssa Pamou