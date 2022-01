Un vaccin annuel contre la COVID-19 préférable à des rappels fréquents, selon Pfizer

Le vaccin de Pfizer-BioNTech s'est avéré efficace contre les formes graves de la maladie et contre les décès provoqués par le variant Omicron mais moins contre sa transmission.

Avec la flambée du nombre de cas, certains pays ont élargi les programmes de rappels de vaccin ou raccourci l'intervalle entre les doses. Dans une entrevue accordée à N12 News en Israël, Albert Bourla a dit estimer qu'une injection de rappel tous les quatre à cinq mois ne serait pas un bon scénario . Ce que j'espère, [c'est] que nous aurons un vaccin qu'on ne devra recevoir qu'une seule fois par an , a-t-il ajouté.

« Une fois par an, c'est plus facile de convaincre les gens de le faire. C'est plus facile pour les gens de s'en souvenir [...]. Du point de vue de la santé publique, c'est une situation idéale. »