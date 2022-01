Vol dans les locaux d’un organisme communautaire d’Hébertville

L'organisme Les gens oubliés d'Hébertville a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi. Les voleurs ont vidé les congélateurs, les garde-manger et le coffre-fort. Rien ne leur a échappé.

En entrant dans les locaux, la directrice générale, Ginette Dionne, a vu des denrées sur le plancher et elle a constaté que des cartes de crédit manquaient. Elle ne comprend pas qui pourrait avoir commis ce geste.

C'est sûr que tu te poses des questions parce que logiquement, je n'ai jamais refusé des denrées à personne. C'est difficile à comprendre parce qu'on s'est fait voler, oui, mais on a volé des personnes en situation de pauvreté. C'est ça qui est dur à comprendre et à accepter. Ce n’est pas acceptable.

Ginette Dionne estime que le montant des pertes s'élève à plus de 4000 $.

Ce qui l’inquiète le plus, c'est que des familles sont en attente de denrées en ce moment.

C'est sûr que ça nous fait de la peine et les gens appellent pour avoir des denrées alimentaires parce qu'on a quand-même des suivis avec les gens et il n'y a plus rien , se désole-t-elle.

Une enquête policière est en cours.

Les gens qui peuvent soutenir l’organisme en donnant des aliments non périssables sont invités à le faire à compter de lundi.

D’après le reportage de Béatrice Rooney