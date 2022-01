Temps durs pour les plus démunis

De la détresse. Une plus grande anxiété. Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les personnes en situation de pauvreté, dénotent les organismes qui les représentent dans l’Est-du-Québec. Ils dénoncent par le fait même l’inaction du gouvernement Legault pour leur venir en aide.

Face à l'inflation qui a atteint des sommets dans la dernière année (4,8 %) et les mesures sanitaires qui accentuent le désespoir et l'isolement des plus démunis, les organismes communautaires peinent à leur venir en aide.

On ressent beaucoup de détresse dans à peu près tous les organismes communautaires, autant du côté du personnel que des personnes qu’il aide , affirme sans ambages Jacinthe Leblanc, coordonnatrice de l’organisme Droits devant et porte-parole gaspésienne du Collectif pour un Québec sans pauvreté

L’année 2022 ne semble pas offrir beaucoup de perspectives pour les plus démunis, à entendre les membres du Collectif.

« Il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui pensent que la vie ne vaut plus rien, que la vie n’est pas utile : il y a une détresse. » — Une citation de Jacinthe Leblanc, porte-parole gaspésienne du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Les gens se sentent démunis et seuls, et ça a des répercussions sur tout. Quand tu es anxieux, que tu ne sais pas comment tu vas faire pour te nourrir, te loger, te vêtir, que tes besoins de base sont en danger, tu penses juste à ça. Tu ne peux pas penser plus loin. Tout le monde est dans sa bulle avec ça, [cette anxiété].

Les prix des aliments ont augmenté de 3,9 % au Canada en 2021. Cette hausse se poursuivra en 2022, pour atteindre 5 % à 7 %, selon les estimations du Rapport annuel sur les prix alimentaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mme Leblanc indique qu’il est très difficile, dans les conditions actuelles, d’offrir des services, alors que toutes les activités visant à rejoindre leur clientèle sont suspendues.

Notre mission même est en péril , déplore-t-elle. On a bien hâte que ça finisse [la pandémie], afin de pouvoir accompagner ces gens-là de façon plus solide.

Des mesurettes

L'annonce de la hausse du salaire minimum à 14,25 $/h, à partir du mois de mai, est loin de réjouir la Table des groupes populaires, sur la Côte-Nord, à l’instar de syndicats et d’autres organismes luttant contre la pauvreté.

Selon l'organisme de Baie-Comeau, la hausse de 0,75 $ n'est pas suffisante pour permettre aux personnes qui travaillent au salaire minimum de sortir de la pauvreté.

« On se demande pourquoi une personne, qui travaille à temps plein au salaire minimum et qui est seule, n’est pas capable de sortir de la pauvreté. C’est inacceptable. » — Une citation de Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de Baie-Comeau

Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Un salaire minimum d'au moins 18 $/heure est demandé notamment par le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

On dit 18 $ de l'heure, et ça, ce sont des calculs qui ont été faits l'été passé. Je ne sais pas, avec l'augmentation du coût de la vie qui est vraiment partie en flèche, ce que ça représenterait aujourd'hui , croit le coordonnateur de la Table des groupes populaires de Baie-Comeau, Michel Savard.

Il souligne d’ailleurs, pour apaiser certaines craintes, que ce n'est pas la hausse du salaire minimum qui est à l'origine de la poussée inflationniste actuelle.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, indique pour sa part régulièrement que le mécanisme de calcul actuel pour fixer le salaire minimum prévoit qu'il doit équivaloir à 50 % du taux horaire moyen au Québec, autour de 28,47 $, selon lui, actuellement.

La hausse annoncée par le ministre Boulet concerne environ 301 000 travailleurs, dont 166 000 travailleuses (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

De son côté, Jacinthe Leblanc reproche à Québec de se baser sur des chiffres datant de 2008 pour considérer les besoins de base des citoyens. Comme ses homologues, elle craint que le manque à gagner ne se creuse encore davantage, d’ici la fin de la pandémie.

« La dignité en prend un coup, et ce n’est pas les mesurettes qu’ils nous envoient ces temps-ci qui vont changer quelque chose. » — Une citation de Jacinthe Leblanc, porte-parole gaspésienne du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Hausse du prix du logement, hausse du prix du panier d’épicerie, hausse du coût des transports… Ce qu’on constate, c’est que les gens commencent à couper dans les soins de santé, les médicaments , soulève Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette.

La situation est tellement documentée, on se serait attendus à ce qu’au moins, le gouvernement atteigne le 15$ de l’heure qui était la cible depuis des années. Mais maintenant, la cible, c’est 18 $ de l’heure , ajoute-t-il.

Jacinthe Leblanc rappelle qu'une personne sur dix n'a pas les moyens de couvrir ses besoins au Québec : des données qui datent d’avant le début de la pandémie.

Il y a des élections cette année, on espère que la population va juger le manque de solidarité que le gouvernement a démontré pendant la crise envers les citoyens les plus pauvres , conclut Michel Dubé.

